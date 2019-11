Penisola Sorrentina una pioggia di stelle Michlin e oremio speciale a Gennarino Esposito

stata presentata al Teatro Municipale di Piacenza la 65a edizione della Guida Michelin Italia, che si conferma la seconda Guida più stellata al mondo. “Per la sua varietà, che armonizza tradizioni regionali e creatività, per la ricchezza dei suoi prodotti e l’eccellenza dei suoi chef, l’Italia brilla al centro del panorama gastronomico globale – spiega Gwendal Poullennec, direttore internazionale Guide Michelin –. Trentatré nuovi ristoranti stellati si affacciano sulla scena culinaria offrendo la propria, personale testimonianza delle infinite varianti della cucina del Belpaese”

Ecco tutti i ristoranti stellati della Campania con evidenziati quelli della costiera sorrentina:

Vallesaccarda AV * Oasis-Sapori Antichi

Telese Terme BN * Krèsios

Telese Terme BN * La Locanda del Borgo

Caserta CE * Le Colonne

Bacoli NA * Caracol

Brusciano NA ** Taverna Estia

Capri (Isola) / Anacapri NA * L’Olivo

Capri (Isola) / Anacapri NA * Il Riccio

Capri (Isola) / Capri NA * Mammà

Capri (Isola) / Capri NA *N Le Monzù

Castellammare di Stabia NA ** Piazzetta Milù

Ischia (Isola) / Ischia NA * daní maison

Ischia (Isola) / Sant’Angelo NA *N La Tuga

Ischia (Isola) / Lacco Ameno NA * Indaco

Massa Lubrense / Nerano NA ** Quattro Passi

Massa Lubrense / Nerano NA * Taverna del Capitano

Napoli NA * Il Comandante

Napoli NA *N George Restaurant

Napoli NA * Palazzo Petrucci

Napoli NA * Veritas

Pompei NA * President

Quarto NA * Sud

Massa Lubrense Sant’Agata sui due Golfi NA ** Don Alfonso 1890

Sant’Agnello NA * Don Geppi

Sorrento NA * Il Buco

Sorrento NA * Terrazza Bosquet

Torre del Greco NA *N José Restaurant – Tenuta Villa Guerra

Vico Equense NA * Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense NA * Maxi

Vico Equense / Marina Equa NA ** Torre del Saracino

Amalfi SA *N Il Glicine

Amalfi SA * La Caravella dal 1959

Caggiano SA * Locanda Severino

Conca dei Marini SA * Il Refettorio

Eboli SA * Il Papavero

Maiori SA * Il Faro di Capo d’Orso

Mercato San Severino SA * Casa del Nonno 13

Paestum SA * Le Trabe

Paestum / Capaccio SA * Osteria Arbustico

Positano SA * La Serra

Positano SA m Zass

Ravello SA *N il Flauto di Pan

Ravello SA * Rossellinis

Salerno SA * Re Maurì

Il Premio Michelin Chef Mentor 2020, offerto da Eberhard Italia, è stato assegnato a Gennaro Esposito della Torre del Saracino di Vico Equense. Da quando, come ama dire, “tritava prezzemolo e puliva verdure nelle cucine delle trattorie del suo paese”, Gennaro Esposito ha sempre saputo che “avrebbe fatto il cuoco”. Oggi, attore indiscusso dell’attuale scena gastronomica italiana, il suo stile di cucina è rimasto fedele a sé stesso: “pescare dal territorio e costruire piatti che soddisfino i sensi e la mente”. Questo sa fare e insegnare. Nella sua Torre del Saracino sono passati alcuni dei più bravi talenti del momento e la capacità di seminare valori di cultura gastronomica è riconosciuta e confermata dal suo nome che ispira fiducia e sicurezza. Un vero mentore, un faro per i giovani che vogliono approdare all’affascinante, ma duro mondo della cucina. Gennaro Esposito sa comunicare, con la vita, che “i risultati sono figli di un ordine mentale che prevede, sì, la creatività, ma che si traduce in rigore e disciplina, tutto ben dosato come gli ingredienti di un grande piatto”.

La 65a edizione della Guida Michelin Italia propone ai suoi lettori oltre 2.700 alberghi e ristoranti. Tra questi 266 Bib Gourmand, di cui 25 novità, ovvero dei ristoranti che propongono una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 euro.

In campania la Guida Michelin 2020 segnala (abbiamo evidenziato i ristoranti della costiera sorrentina):

Ariano Irpino AV La Pignata

Ospedaletto d’Alpinolo AV Osteria del Gallo e della Volpe

Benevento BN Pascalucci

Massa Lubrense Santa Maria Annunziata NA La Torre

Napoli NA Di Martino Sea front Pasta Bar

Napoli NA Il Gobbetto

Napoli NA Locanda N’Tretella

Massa Lubrense Sant’Agata sui due Golfi NA Lo Stuzzichino

Santa Maria la Carità NA Gerani

Cetara SA Al Convento

Palinuro SA Da Carmelo

Pisciotta / Marina di Pisciotta SA Angiolina

Vallo Della Lucania SA La Chioccia d’Oro