Penisola Sorrentina, continuano i controlli per scovare strutture ricettive abusive

La Procura di Torre Annunziata ha aperto una nuova indagine per cercare di risalire ad eventuali altre strutture abusive in Penisola Sorrentina. Negli ultimi anni sono aumentate a dismisura le strutture ricettive, in generale, in particolare per quanto riguarda case vacanza, B&B e affittacamere.

Proprio tra queste, come risultò da alcune indagini della Guardia di Finanza lo scorso anno, moltissime sarebbero abusive. Questo tipo di attività, ovviamente, va a penalizzare i tanti che lavorano in modo onesto nel settore della ricettività con strutture regolarmente registrate.

Negli ultimi tempi i controlli sull’abusivismo ricettivo sono sempre molto serrati da parte delle forze dell’ordine ma in tutta la penisola sorrentina continuano purtroppo ad esistere delle strutture fuorilegge, ecco perché la Procura è intenzionata a continuare l’indagine. Ad aprile scorso, la stessa Procura affermò che su tutto il territorio della penisola sorrentina ci sarebbero almeno 500 posti letto abusivi disponibili in strutture illegali che non sono note né ai Comuni né ovviamente al Fisco.

Secondo i dati Istat, alcuni comuni sono prevalentemente meta di clientela straniera, e qui le quote di presenze di non residenti sono di gran lunga superiori alla media nazionale (pari al 50,5%). Tra i primi posti in Italia figura, appunto, Sorrento, con una percentuale altissima dell’ 89,15. Facile, in quest’ottica, pensare che le strutture ricettive abusive si siano propagate e diffuse sempre di più e possano continuare a farlo visti i numeri legati al turismo. Ecco perché i controlli devono essere sempre più efficaci.