Una Penisola decadente: chi se ne occupa?

Finalmente dopo settimane di pioggia incessante, il nostro territorio torna ad essere baciato dal Sole. Le conseguenze del continuo cambiato climatico hanno coinvolto anche la Penisola sorrentina e le zone limitrofe. Oltre ai classici problemi di viabilità che quotidianamente i cittadini devono affrontare, si sono aggiunti i disastri ambientali. Le frane che si sono verificate hanno messo in serie difficoltà le amministrazioni, le quali nonostante abbiano cercato in tutti i modi di attivarsi tempestivamente, non sono riuscite a placare gli animi dei cittadini, alterati da una calamità naturale con una violenza mai affrontata. Anche la piena del Sarno è stata molto feroce, infatti a Castellammare sono state impiegate le squadre di specialisti “portuali” di cui dispone il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre a Sant’agnello abbiamo visto il rapido intervento della Protezione Civile per uno smottamento che ha sfiorato un’abitazione.

Ormai anche il nostro territorio necessita di una prevenzione maggiore da parte delle autorità competenti, al fine di tutelare il benessere collettivo. Intanto godiamoci queste ore soleggiate, sperando che gli avvenimenti scorsi, con un bilancio negativo, fortunatamente senza inclusione di vittime o feriti, possano mettere in guardia l’intera popolazione.