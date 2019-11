Penisola e Costiera. Alloggi Airbnb: occhio alle truffe dei finti affittuari che disdicono all’ultimo minuto

La nostra terra accoglie ogni anno un numero indicibile di turisti da ogni parte del mondo, alcuni alloggiano in hotel, altri in bed & breakfast e c’è chi sceglie anche l’opzione Airbnb, molto diffusa nell’ultimo periodo. Airbnb nasce con l’intento di mettere in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati. Purtroppo, per quanto questo sito possa essere affidabile, si rischia sempre di essere vittima di una truffa, come nel caso della storia di Allie Conti, riportata dal Corriere.

La truffa scoperta da una giornalista di Vice: «Vengono sfruttate le regole mal scritte di Airbnb per raccogliere migliaia di dollari attraverso annunci falsi, recensioni false e, quando necessario, intimidazioni».

A metà settembre Allie Conti è andata a Chicago con degli amici per un festival musicale. Mentre aspettava di entrare nell’appartamento che aveva affittato su Airbnb ha ricevuto una chiamata con il prefisso di Los Angeles: c’era stato un problema con il precedente «ospite» — le ha detto il sedicente padrone di casa — che aveva intasato la toilette e reso la casa impraticabile. Ma poteva scegliere di andare in un’altra sua proprietà, più grande, se era disponibile a cancellare la prenotazione. Quando ha raggiunto il nuovo alloggio, ha scoperto che non assomigliava per niente alle foto pubblicate nell’annuncio su internet, ma era semivuoto e bisognoso di manutenzione. Il giorno dopo il padrone di casa l’ha chiamata ancora per dirle che il primo appartamento non era stato sistemato e che doveva lasciare anche quello in cui si trovava perché stavano arrivando gli ospiti che lo avevano prenotato in precedenza.

Conti è andata in hotel e nei giorni successivi ha chiesto un rimborso a Airbnb: ha ricevuto solo 399 dollari dei 1.221.20, che ha pagato, e questo perché ha tartassato il servizio clienti del sito. Quello che segue su Vice è il racconto di come ha scoperto che l’«incidente» che le è capitato era parte di una truffa di portata nazionale che toccava 8 città e 100 annunci immobiliari «creata — scrive — da qualche persona o organizzazione che ha capito quanto sia facile sfruttare le regole mal scritte di Airbnb per raccogliere migliaia di dollari attraverso annunci falsi, recensioni false e, quando necessario, intimidazioni». Ha infatti trovato cinque sedicenti «host» (affittuari) legati gli uni agli altri che facevano sistematicamente quello che hanno fatto con lei, incassando le penali per la cancellazioni di più ospiti, a volte contemporaneamente. E lasciando pessime recensioni a coloro che osavano lamentarsi.

Alla fine è riuscita a risalire a una sola persona, che però non ha mai risposto alle sue richieste di chiarimento. Né l’ha fatto Airbnb. La società «sembrava avere scarso interesse a sradicare il marciume dall’interno della propria piattaforma» né a modificare una politica di rimborso e di gestione degli account che rende molto facile per i truffatori frodare gli utenti del sito.

Questo articolo è apparso per la prima volta sulla Rassegna stampa del Corriere della Sera, pubblicata ogni giorno sulla Digital edition e spedita in anteprima agli abbonati. La trovate qui.

di Elena Tebano IL CORRIERE DELLA SERA