In Penisola sorrentina ecco i segretari in anteprima per Positanonews . Piano di Sorrento riconfermato Salvatore Ferraro ( in linea con D’Aniello è uscito dalla maggioranza, ma ha nel direttivo la moglie del sindaco Iaccarino Cristina d’ Esposito, ndr ) a Meta un volto nuovo con Salvatore Esposito ( avvocato e giornalista vicino a Tito, mentre l’ex segretario ed ex sindaco Trapani è andato con Renzi, ndr ) a Sorrento Giovanni Prisco (il PD ha in Ivan Gargiulo un consigliere di opposizione alla amministrazione Cuomo) a Vico Equense Tommaso de Gennaro ( Il PD si trova in questo momento all’opposizione ma una analisi merita un approfrondimento per il tentativo di avvicinarsi dell’amministrazione Buonocore etc ) . Sant’Agnello confermata Lucia Gargiulo a Massa Lubrense Gianvito Gargiulo , qui il vicesindaco Giovanna Staiano è uscito dal PD per Renzi e l’anno prossimo si vota. Auguri da Positanonews

A Piano di Sorrento la situazione.

Nella giornata di ieri, venerdì 29 novembre 2019, si è tenuta presso la biblioteca comunale di Piano di Sorrento la riunione del locale circolo del Partito democratico propedeutica ai lavori del congresso. Il segretario uscente, ingegner Salvatore Ferraro (foto in alto), ha illustrato una relazione sulla situazione sia generale (nazionale e regionale) sia locale. Sotto quest’ultimo aspetto, il segretario ha sottolineato come perdurino le motivazioni che hanno indotto il Partito democratico a togliere il proprio appoggio all’amministrazione comunale, che pure aveva contribuito a portare al successo elettorale.

Il segretario ha addotto a fondamento della bontà della linea fin qui tenuto l’incremento del numero degli iscritti alla sezione dando quindi il benvenuto a nuove donne e uomini che hanno espresso il proprio sostegno alla linea della sezione. La relazione del segretario, che è stata unanimemente condivisa in maniera entusiastica dall’assemblea degli iscritti, è quindi diventata una mozione unitaria per la ricandidatura dell’ingegnere Ferraro a segretario del circolo del Partito democratico di Piano di Sorrento per il triennio 2020 2022.

Non essendo state presentate liste diverse collegate a mozioni differenti, il segretario ha proposto all’assemblea una lista di componenti il direttivo che tenesse conto della parità di genere nella composizione dell’organismo. Vista l’unanime condivisione della linea del segretario sono state individuate le seguenti persone: Antonio D’Aniello (consigliere comunale a Piano di Sorrento ), Filippo la Porta e Francesco De Martino. Per la quota rosa le componenti sono: Antonia Fontana, Cristina D’Esposito e Carla del Conte. Il segretario, nell’esprimere apprezzamento per la condivisione della propria linea politica, accoglie i nuovi componenti del direttivo e augura tutti buon lavoro.

Nella fase pre-assembleare si è svolto il tesseramento che ha visto l’adesione, tra gli altri, di Cristina D’Esposito, moglie del sindaco Iaccarino e neo componente dell’organismo dirigente locale, e della stessa consigliera Gargiulo la cui iscrizione però è stata impugnata dal circolo che non la riteneva compatibile con gli indirizzi del partito locale, come rileva Vincenzo Califano . Dal Provinciale di Napoli però è giunto l’input a rilasciare la tessera alla consigliera Gargiulo (che l’aveva regolarmente sottoscritta), ma la querelle è destinata ancora a tenere banco perchè Ferraro sembrerebbe intenzionato a ricorrere alla commissione di garanzia per far decadere la Gargiulo dall’iscrizione al PD di Piano.Confermata anche la linea politica di Ferraro che ha portato il PD col consigliere D’Aniello fuori dalla maggioranza “Piano nel Cuore” del sindaco Vincenzo Iaccarino. Nel 2016 però oltre a D’Aniello fu eletta in consiglio anche la dottoressa Maria Laura Gargiulo. Quest’ultima però non ha condiviso la scelta del partito di passare all’opposizione ed è rimasta in maggioranza rivendicando la coerenza della propria decisione rispetto al voto degli elettori e l’efficacia dell’azione amministrativa intrapresa dall’Amministrazione con tanto di avallo della segreteria provinciale Pd dell’epoca.

PD Meta: l’avvocato Salvatore Esposito eletto nuovo segretario . Il Comunicato

L’avvocato penalista Salvatore Esposito eletto segretario nel Congresso cittadino del Partito democratico di Meta

META. Si è tenuto questa mattina il congresso cittadino del Partito democratico di Meta per scegliere il nuovo segretario e il direttivo che guiderà la sezione locale per i prossimi tre anni. A spuntarla è stato il giovane avvocato metese Salvatore Esposito con la mozione “Una Nuova Politica per Meta” che punta al rilancio dell’azione politica locale.

I democratici metesi, che contano nell’amministrazione comunale numerosi eletti iscritti al PD – come il sindaco Giuseppe Tito, l’assessore Angela Aiello, il presidente del consiglio Raffaele Russo e i consiglieri Corrado Soldatini e Francesco Miccio – mirano a risollevare le sorti del circolo cittadino attraverso una nuova classe dirigente a cui si affiancano esponenti di provata esperienza politica.

Nel nuovo direttivo, infatti, sono stati eletti sei membri: Elena Sassi, Stefania Astarita, Karl Alexander Schindler, Tobia Cafiero, Pasquale Petrazzuolo e Adele De Angelis.

IL NUOVO SEGRETARIO. Il 36enne Salvatore Esposito è un avvocato penalista. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, ha successivamente conseguito un Master in Psicologia Giuridica, un Master in Mediazione Familiare e un Perfezionamento post laurea in Scienze Penalistiche Integrate presso lo stesso ateneo napoletano. Giornalista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania elenco Pubblicisti, dal 2004 i suoi articoli sono stati pubblicati su numerosi periodici, magazine e testate giornalistiche sia online che cartacee, come il quotidiano ROMA. Collaboratore di Corso Italia News,dal 2017 al giugno 2019 ha rivestito la carica di Vice Direttore.

