PIANO DI SORRENTO. Nella giornata di ieri, venerdì 29 novembre 2019, si è tenuta presso la biblioteca comunale di Piano di Sorrento la riunione del locale circolo del Partito democratico propedeutica ai lavori del congresso. Il segretario uscente, ingegner Salvatore Ferraro (foto in alto), ha illustrato una relazione sulla situazione sia generale (nazionale e regionale) sia locale. Sotto quest’ultimo aspetto, il segretario ha sottolineato come perdurino le motivazioni che hanno indotto il Partito democratico a togliere il proprio appoggio all’amministrazione comunale, che pure aveva contribuito a portare al successo elettorale.

Il segretario ha addotto a fondamento della bontà della linea fin qui tenuto l’incremento del numero degli iscritti alla sezione dando quindi il benvenuto a nuove donne e uomini che hanno espresso il proprio sostegno alla linea della sezione. La relazione del segretario, che è stata unanimemente condivisa in maniera entusiastica dall’assemblea degli iscritti, è quindi diventata una mozione unitaria per la ricandidatura dell’ingegnere Ferraro a segretario del circolo del Partito democratico di Piano di Sorrento per il triennio 2020 2022.

Non essendo state presentate liste diverse collegate a mozioni differenti, il segretario ha proposto all’assemblea una lista di componenti il direttivo che tenesse conto della parità di genere nella composizione dell’organismo. Vista l’unanime condivisione della linea del segretario sono state individuate le seguenti persone: Antonio D’Aniello (consigliere comunale a Piano di Sorrento ), Filippo la Porta e Francesco De Martino. Per la quota rosa le componenti sono: Antonia Fontana, Cristina D’Esposito e Carla del Conte. Il segretario, nell’esprimere apprezzamento per la condivisione della propria linea politica, accoglie i nuovi componenti del direttivo e augura tutti buon lavoro.

Domani 1 Dicembre si ritorna al voto per l’Elezione Segretario e dell’Assemblea Metropolitana di Napoli targata PD. Le procedure di voto inizieranno alle ore 9.00 per poi terminare alle 14.00. E’ aperta esclusivamente ai tesserati entro il 7 novembre scorso. Ricordiamo che il Partito Democratico di Napoli ha ricevuto e convalidato la candidatura di Marco Sarracino a segretario metropolitano del Partito Democratico, ma non sono pervenute altre candidature. Ciò lo rende noto la commissione per il congresso metropolitano del Pd Napoli. Di seguito le Sedi del Congresso Provinciale in Penisola e dintorni:

AGEROLA

Sede PD Via Conte di Acerra

ALENIA

ANACAPRI – CAPRI

sala Edwin -HOTEL SAN MICHELE via g. ORALANDI

BARANO D’ISCHIA

Assemblea si svolgerà l’assemblea del circolo di ischi a Votazioni CASA COMUNALE VIA CORRADO BUONO

CASAMICCIOLA TERME

Via Parodi 16 locali adibiti

CASTELLAMMARE DI STABIA

FORIO D’ISCHIA

con ischia

GRAGNANO

Via castellamare ,175

ISCHIA

Piazzetta San Girolamo

LETTERE

con gragnano

LIVERI

con gragnano

MASSA LUBRENSE

Antica Residenza Cerulli Sant’Agata dei due Golfi

META DI SORRENTO

Piazza Vittorio Veneto

PIANO DI SORRENTO

Biblioteca Comunale Via delle Rose

SANT’AGNELLO

Centro per Anziani “Don Onorio Rocca” Via Diaz

SORRENTO

english inn corso italia

VICO EQUENSE

hotel mary corso filangieri