Ischia. Paura questa mattina sull’isola per una tromba d’aria che si è formata al largo di Casamicciola e si è poi avvicinata velocemente al porto per allontanarsi alla fine verso Procida. Per fortuna l’evento meteorologico non ha provocato danni a cose o persone. Un fenomeno molto raro ad Ischia e che ha destato timore da una parte ma anche tanta curiosità, al punto che in molti hanno immortalato il momento con scatti e video. Virale è diventata l’immagine scattata da Gianni Ferrandino, ex candidato al consiglio comunale di Ischia. Il fenomeno è stato generato dai forti venti che questa mattina hanno flagellato il golfo di Napoli.