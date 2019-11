Paura a Castellammare di Stabia, voragine si apre nell’androne di un palazzo in Via Privati. Intervengono i Vigili del Fuoco

Paura nel pomeriggio di oggi nella zona collinare di Castellammare di Stabia. Nell’androne di un palazzo in Via Privati si è aperta improvvisamente una voragine. Per fortuna sembra che nessuna persona sia rimasta ferita ma ovviamente lo spavento è stato enorme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale ed i tecnici del Comune per verificare lo stato dei luoghi ed accertare la stabilità dell’immobile oltre a mettere in sicurezza l’area. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’apertura della voragine.