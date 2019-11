Paura per Amesterdam. Dirottamento aereo e ostaggi, era un falso allarme ripreso da tutti i giornali del mondo . A dimostrazione di come sia difficile portare avanti i giornali online e il check fact delle news, da Repubblica a Corriere tutti avevano riportato la news.

Momenti di grande paura questa sera all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, quando si è temuto un tentativo di dirottamento di un aereo della Air Europa. Per fortuna, invece, si è trattato di un falso allarme, attivato per errore dal pilota, come ha reso noto in seguito la stessa compagnia aerea.

Air Europa: «Falso allarme, attivato per errore». «Falso allarme sul volo Amsterdam-Madrid». Lo annuncia la compagnia Air Europa sul suo profilo Twitter. «Questa sera è stato attivato, per errore, un allarme che avvia protocolli sui dirottamenti. Non è successo nulla, tutti i passeggeri aspettano di volare presto. Siamo spiacenti», è la spiegazione della compagnia, dopo l’allarme sui media su un possibile dirottamento all’aeroporto di Amsterdam.