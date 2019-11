Paul McCartney torna a Napoli: lo aspettiamo di nuovo a Positano!

Sarà un’estate ricca di concerti in Campania e sicuramente grandissima attesa c’è per l’arrivo dell’ex Beatles Paul McCartney. Quest’ultimo, infatti, si esibirà a Napoli, in piazza Plebiscito il 10 giugno. Toccherà, quindi, anche l’Italia il «Freshen Up Tour», tournee mondiale del bassista dei Beatles dopo l’uscita di Egypt Station, suo 18esimo album solista.

Queste le parole di McCartney: “Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare”, il cantante sarà anche a Lucca il 13 giugno.

L’ultima volta si esibì a Napoli il 5 giugno 1991 al Palapartenope, al suo fianco c’era ancora la moglie Linda.

Allora è lecito domandarsi: Macca tornerà anche a Positano? Eh sì, perché più di una volta ha fatto tappa nelle perla della Divina. Un ricordo memorabile è sicuramente quello dell’indimenticato Ciro De Martino, dello storico bar De Martino, che ebbe ospite il gruppo di Liverpool e addirittura ci rivelò, scherzosamente, che i giovani artisti bevvero a “scrocco”. Non è affatto escluso che McCartney non possa fare tappa nuovamente in Costiera Amalfitana.