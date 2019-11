Il 13.11.2019, dopo essere stato al MUDISS (Museo Diocesano Sorrentino Stabiese) a Castellammare di Stabia per rivedere la sua mostra, che resterà aperta sino al 26 novembre, in compagnia dell’architetto Gerarda Commino, il grande artista Giuseppe Panariello ha effettuato un “blitz” in Penisola Sorrentina e si è incontrato con il direttore di Positanonews Michele Cinque, al famoso “Bar Romano” di Meta, accolti entrambi calorosamente. Con Michele Cinque c’erano anche il giornalista Pino Cotarelli, redattore di Proscenio e Teatrocult News, e il sociologo ANS e critico d’arte Maurizio Vitiello, punta di diamante del giornale “online” perché da anni cura con grande passione ed eccellenza di scrittura la nostra seguitissima rubrica “Culturanews”. Poi tutti in trasferimento alla redazione di Positanonews, a Piano di Sorrento, per la video-intervista, che qui proponiamo.

Giuseppe Panariello ha lasciato per il suo passaggio un’interessante opera, intitolata “STOP”, significativa per una redazione così dinamica che ha bisogno anche di momenti di giusta pausa e ristoro. I lavori di Giuseppe Panariello si apprezzano per finezza compositiva, equilibrio raggiunto, armonia della bellezza, spiritualità esistenziale, sensibilità ben distribuita, amalgama visivo. La sua attività cinquantennale merita attenzione. L’opera “STOP” è stata realizzata su una tavoletta di alluminio su cui era steso “borotalco” di limatura di ferro, appositamente, poi, fatto arrugginire, e a completamento c’è stato il “gesto” cromatico con “glitter” e la sintetica, indicativa scritta. In conclusione rimbalza, quindi, nelle sue opere la sintesi icastica della storia del gesto, e non solo. Invitante, quindi, la soluzione operativa adottata dall’artista che, passo dopo passo, diventa più accattivante. L’artista entra nell’anima di una spazialità e rende nuovi respiri di carattere informale; così, la nuova caratura di forte passione fa avanzare la ricerca pittorica che procede a dimensionare nuove vene esistenziali, “fuochi” emozionali, fisicità dinamiche. Giuseppe Panariello col suo slancio gestuale fa viaggiare il suo “concept” sulle vie di un aniconismo, che si staglia su posizioni alte.