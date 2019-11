Partita la prima edizione della Two Volcano Sprint, Positano presente con Hotel San Pietro e Salvatore Marrone

Partita questa mattina da Ercolano, a tagliare il nastro il Sindaco Ciro Bonajuto (nella foto ANSA), la prima edizione della ‘Two Volcano Sprint’, la sfida ambientalista che collega i 2 vulani simbolo del Sud Italia, il Vesuvio e l’Etna, l’arrivo previsto a Nicolosi (Catania) l’11 novembre.

Positano è presente con Hotel San Pietro, sponsor e promotore dell’iniziativa, e Salvatore Marrone. Da anni sommelier dell’albergo della famiglia Cinque, Salvatore è un grande appassionato di ciclismo, pedala a volte anche per 100 Km al giorno, partecipa all’iniziativa per una sfida personale, ‘sfidando’ anche lo scettiscismo degli amici…

La Two Volcano Sprint (2VS) è una sfida ciclistica non assistita che inizia e finisce sui due vulcani simbolo dell’Italia meridionale, il Vesuvio e l’Etna. Il Sud Italia può essere una destinazione ciclistica meno conosciuta rispetto alle Alpi e alle Dolomiti, ma Juliana Buhring, la prima donna a conquistare il Guinness World Record per aver circumnavigato il mondo in bicicletta, spera di cambiare questa situazione. L’itinerario segue la Costiera Amalfitana e quella Cilentana prima di addentrarsi nell’Appennino e attraversare infine la Sicilia orientale. Con poco più di 1.000 chilometri e più di 24.000 metri di dislivello, la 2VS è un evento creato per i ciclisti motivati e ben allenati che vogliono affrontare una nuova sfida. I partecipanti dovranno completare il percorso segnato su mappa GPSin totale autonomia e senza assistenza; trasportando quindi la propria attrezzatura e provvedendo a procurarsi cibo, acqua e alloggio laddove disponibili. Tutti i partecipanti avranno a disposizione un localizzatore GPS che ne aggiornerà la posizione ogni 5 minuti su una mappa online disponibile su twovolcanosprint.com e potranno quindi essere seguiti in diretta.

Juliana Buhring ha creato l’evento insieme a Vito e Carlo Cinque proprietari dell’hotel Il San Pietro di Positano, con l’obiettivo di promuovere insieme al ciclismo endurance, il turismo eco-sostenibile nel sud Italia. Il 100% delle quote di iscrizione verrà destinato a finanziare un progetto, un’iniziativa o un servizio che ha un impatto positivo sulla conservazione della natura, sulla sostenibilità ambientale, stimolando al contempo la crescita economica delle comunità locali nel sud Italia. L’organizzazione ha ritenuto di avvalersi della gentile collaborazione della Rent&Mobility Solutions di Napoli che ha messo a disposizione due veicoli a bassissima emissione.L’auspicio è che nel futuro, anche grazie a questa iniziativa, questa parte d’ Italiapossa essere dotata di un maggior numero di colonne di ricarica in maniera tale da poter presto veder circolare veicoli elettrici. La prima edizione della Two Volcano Sprint vede la partecipazione di alcuni grandi nomi della scena ultra-cycling. L’evento di quest’anno include Björn Lenhard, due volte vincitore della Trans-Atlantic Way in Irlanda e secondo e terzo posto nella Transcontinental Race attraverso l’ Europe; Fiona Kolbingre, vincitrice assoluta della Transcontinental Race del 2019; Rob Gardiner, vincitore del Guinness World Record del mondo per la bici più veloce in Europa e Ulrich Bartholmös, vincitore delle TransPirenei e Transiberica del 2019. Dall’Italia partecipa anche Nico Valsesia, plurivincitore di record del mondo, che ha pedalato sei volte la Race Across America e vinto la Italy Divide del 2018.

La 2VS é la migliore occasione per i ciclisti che ancora non ne hanno avuto l’occasione di conoscere questa stupenda parte d’Italia.