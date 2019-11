Parcheggiatore abusivo nel napoletano ferisce un ragazzo al volto ed alla pancia con un fondo di bottiglia, arrestato

Un episodio molto grave quello che si è verificato fuori la scorso notte fuori ad una discoteca di Sant’Antimo e che ripropone l’eterna piaga, difficile da sconfiggere, dei parcheggiatori abusivi. Un 24enne, uscito dal locale, è stato avvicinato dal parcheggiatore abusivo di turno che gli chiede di pagare per la sosta effettuata. Il 24enne, però, non è intenzionato a dargli neanche un centesimo poiché quando era arrivato c’era un altro parcheggiatore al quale aveva già pagato il “dovuto” e non aveva intenzione di pagare una seconda volta solo perché era subentrato un nuovo abusivo. A questo punto il parcheggiatore, di soli 18 anni, ha preso una bottiglia ed ha colpito alla testa il 24enne, poi lo ha ferito al volto ed alla pancia con la parte tagliente che gli era rimasta in mano. Il giovane aggredito è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Napoli che hanno refertato le ferite prospettando uno sfregio permanente. In mattinata i Carabinieri sono riusciti ad identificare il parcheggiatore abusivo e lo hanno tratto in arresto con l’accusa di lesioni gravissime.