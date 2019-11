Parasite il film sulla diseguaglianza sociale nei paesi del mondo «Lascia la finestra aperta, così avremo lo sterminio gratis», è una delle frasi che accompagna la prima scena di Parasite del regista sudcoreano Bong Joon-Ho. La frase, pronunciata dal capofamiglia Kim, svela già la metafora contenuta nel titolo. Il signor Kim vive in un seminterrato con la moglie e i due figli, per tirare avanti e racimolare qualche centesimo i membri della famiglia piegano cartoni della pizza. I ragazzi rubano la connessione wifi dalla caffetteria vicina e per avere il segnale si arrampicano al wc, che in bagno è collocato su un piano rialzato. Il seminterrato ha una finestra che apre su una strada di un quartiere periferico, un vicolo frequentato da ubriachi e abitato dai segmenti più poveri della società. Nella prima scena si vede una persona che arriva a disinfestare la strada, il signor Kim dice di lasciare la finestra aperta per consentire al veleno di entrare, in modo tale da uccidere, gratis, gli insetti che si annidano in quello spazio stretto e logoro insieme agli esseri umani. Gli uomini e i parassiti sullo stesso livello. Ma è l’intera famiglia nel corso della pellicola a diventare un parassita, se con questo termine si vuole intendere chi vive alle spese di un altro.

Il film, che ha vinto la Palma d’oro a Cannes, è horror e satira sociale allo stesso tempo. Parasite è l’emblema della diseguaglianza che caratterizza la società sudcoreana. Ma il dramma sociale descritto da Bong Joon-Ho ben si adatta ad ogni tipo di società in cui esiste un forte divario tra ricchi e poveri. Secondo le statistiche più recenti della World Bank elaborate in base all’indice Gini, nel mondo sarebbero il Sudafrica, la Namibia ed Haiti i Paesi in cui c’è più disparità nella distribuzione del reddito. Ucraina, Slovenia e Norvegia le nazioni dove c’è meno diseguaglianza. In Corea del Sud il divario tra ricchi e poveri non fa che allargarsi.