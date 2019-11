Panico a Napoli. Allarme bomba alla stazione: solo indumenti nella borsa

Allarme bomba a Napoli. Panico tra i cittadini per questo inizio settimana di novembre. Alla stazione di Napoli Centrale, in Piazza Garibaldi, è stata identificata una borsa incustodita in mezzo a tre pilastri della stazione. L’area è stata immediatamente circoscritta ai pedoni, con la presenza di diversi uomini della Polizia di Stato e la squadra di artificieri.

Dopo aver verificato il bagaglio sia con l’impiego del cane antiesplosivi che con il Vidisco, un apposito apparato radiografico atto a rilevare l’eventuale presenza di ordigni all’interno della valigia, un poliziotto specialista del Nucleo Artificieri di Napoli, indossata la tuta antiesplosione Eod10, ha proceduto alla sua ispezione, rilevando all’interno la presenza di soli indumenti.

Rientrato l’allarme, sono stati immediatamente ripristinati i luoghi interdetti e la circolazione dei viaggiatori è ripresa regolarmente alle ore 10. Sono in corso indagini per risalire al proprietario del bagaglio anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza presente nella stazione di Napoli Centrale.