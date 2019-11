Dopo la splendida vittoria contro il Marcianise, la squadra allenata da coach Nicola Esposito si aggiudica anche il derby in casa del Team Volley Napoli, battendolo per 3-1 e guadagna, quindi, il quarto successo consecutivo! In una trasferta non proprio facile ed in seguito ad un avvio di gara minato da molte disattenzioni e da un arbitraggio non perfetto, il team biancoverde al terzo set, dà una svolta alla partita iniziando così un predominio assoluto e lasciando intravedere la possibilità della conquista dei 3 punti, diventata poi certezza nel quarto set!

Quarta vittoria consecutiva per la Folgore Massa, che si aggiudica il derby sul campo del Team Volley Napoli per 1-3. Un match dall’andamento altalenante, con i primi due set contraddistinti da vari errori e chiamate arbitrali fiscalissime che spezzano più volte il ritmo di gioco. Costieri avanti con Lugli e Ferenciac sugli scudi, ma i padroni di casa pareggiano il computo dei set mostrando maggiore pazienza in fase difensiva recuperando tantissimi palloni che spesso sembravano già a terra. Nel terzo set coach Nicola Esposito usa le parole giuste per spronare i suoi ragazzi, ed è il momento della svolta. Sale l’intensità del muro-difesa, Borghetti si carica la squadra sulle spalle con 6 punti personali (2 muri) ed i 6 monster block biancoverdi scavano il solco decisivo. La serenità gioca un ruolo fondamentale nel quarto parziale. Con il match ormai in discesa, aumentano vertiginosamente le percentuali in ricezione e la Folgore sfonda con continuità in ogni zona del campo. Lugli devastante in banda (8 punti, 24 complessivi) mentre in zona centrale Deserio (4) e Della Mura (4) fanno la voce grossa con centimetri e potenza. Il punto finale è un muro sontuoso di Della Mura, che chiude la porta in faccia a Sarno per il 3-1 finale.

Coach Nicola Esposito parte con Aprea in diagonale con Lugli, Ferenciac e Borghetti in banda, Deserio e Della Mura centrali, Denza libero. I partenopei rispondono con Mastrangelo-Iadevito, Flaminio-Botti, C. Esposito-Del Giudice, Romano libero.

PRIMO SET.

I partenopei si portano subito sul doppio vantaggio, ma il turno di Ferenciac dai 9 metri ristabilisce immediatamente le gerarchie: 2 ace di fila su Romano, poi Lugli premia il bagher di Denza e firma un pregevole lungolinea da zona 2 (2-5). Team Volley Napoli chiama time-out, ma la pausa non destabilizza il martello biancoverde in maglia numero 7, che al rientro piazza un nuovo vincente che cade in posto 1 (2-6). Deserio sbatte la porta in faccia a Flaminio (3-8), quindi un’invasione ed una palla accompagnata chiamata a Mastrangelo mantengono la Folgore a +4 (6-10). Borghetti trova un prezioso block-out, Flaminio non trova il campo (10-12), Botti ricuce ma Lugli ribatte colpo su colpo (12-14). Iadevito riporta il parziale in parità (14-14), Flaminio risponde a Borghetti che scardina il muro a 1 partenopeo (15-15), Aprea va dietro da Lugli, con Iadevito subito preciso (16-16). Esposito mura Deserio e porta nuovamente Team Volley Napoli avanti (18-17), ma neanche il tempo di esultare che Lugli brucia il parquet da seconda linea e la bordata in mezzo alla rete di Flaminio segnano il nuovo sorpasso Folgore (19-20). L’arbitro fischia l’ennesima invasione, poi quando Ferenciac si prepara nuovamente a servire, c’è soltanto il tempo per i titoli di coda. Romano prova a ricevere come può ma la sfera tocca il soffitto, stampata di Della Mura su Botti (20-23) con Borghetti che riserva lo stesso trattamento a Flaminio (21-24). Il martello napoletano annulla il primo set-point, ma il 6° punto personale di Lugli consente alla Folgore di mettere il primo tassello per costruire la vittoria.

SECONDO SET.

Regna l’equilibrio fino al 2-2, poi i partenopei mettono il turbo e con 4 punti consecutivi spingono coach Esposito a fermare tutto (6-2). Flamino va a segno al secondo tentativo (7-3), ma i costieri non mollano: Borghetti e Deserio difendono strenuamente e Ferenciac mette il pallone a terra, poi il muro sontuoso di capitan Aprea su Flaminio fissa il punteggio sul 7-6. Immediato controbreak Team Volley (11-6), punteggio che segue il cambio palla fino al forcing costiero con un super Lugli: traiettoria strettissima, ace e bordata de seconda linea che attraversa il muro scomposto e cade in zona 6 (14-12). Iadevito è l’artefice del nuovo allungo napoletano (18-14), Ferenciac prova a resistere ma un doppio Botti mette il set lungo i binari partenopei (22-17). Mastrangelo va a segno dai 9 metri (24-18), Deserio fa la voce grossa a muro ma è troppo tardi e Napoli chiude 25-20.

TERZO SET.

Gli uomini di coach Esposito scendono in campo decisi a mettere alle spalle una fase iniziale di gara condita da troppe disattenzioni, ed iniziano a giocare con maggiore solidità e concretezza. Borghetti dice di no a Iadavito, Flaminio attacca out ed un fallo di formazione mandano la Folgore a +3 (1-4). Della Mura sfonda in primo tempo, Borghetti chiude uno scambio lungo e concitato con una stampatona su Iadavito quindi Aprea dà spettacolo con un tocco di seconda spalle alla rete che lascia di sasso la difesa partenopea (3-9). Lugli toglie la polvere dall’incrocio delle righe, Deserio e Flaminio occupano tutto lo spazio aereo nei 3 metri con Flaminio e Botti costretti ad alzare bandiera bianca (6-12). Lugli finta il tracciante e va a segno con un lob delicato, quindi Ferenciac salva in tuffo, Aprea va in 4 da Borghetti che abbatte Iadevito (7-15). Della Mura vince il duello personale con Ardizio (9-19), Borghetti attende fino all’ultimo momento e poi si appoggia al lato esterno del muro per il block-out vincente (10-20), Napoli non riesce a reagire, Mastrangelo pesta la linea dei 9 metri in battuta (14-24) e la conclusione out di Esposito spedisce la Folgore a un passo dai 3 punti.

QUARTO SET.

Folgore subito a condurre con un pallonetto morbido griffato Lugli. Strepitoso recupero di Denza, Aprea in bagher dall’opposto biancoverde ed è block-out che vale lo 0-2. Deserio va a segno in primo tempo, Borghetti incrocia da 4 e poi Lugli sfida la forza di gravità salendo sulle stelle per scaricare un lungolinea chirurgico (4-7). Ferenciac spinge sul muro partenopeo e poi Lugli beffa Botti aspettando il movimento sotto rete per poi scavalcarlo con una parabola al millimetro (4-10). I costieri cominciano ad essere solidi anche in zona centrale: Aprea e Deserio si trovano alla perfezione, ed è così che nascono due primi tempi con movimenti ben sincronizzati (8-13). Denza calamita ogni pallone, Aprea a filo rete per Deserio che prende l’ascensore mettendo a terra un pallone pesantissimo (9-14). Della Mura non vuole essere da meno e con perfetta scelta di tempo trova la coordinazione per la bordata vincente (10-15). Lugli buca il parquet partenopeo, Mastrangelo serve out così come Sarno poco dopo (14-20). Lugli vola (15-21), Napoli prova a farsi sotto (18-21) ma il match è ormai compromesso. Block-out del solito, inarrestabile Lugli, Aprea imbecca Della Mura con il centrale biancoverde che chiude la contesa sbarrando la strada a Sarno (19-25)

SACS TEAM VOLLEYBALL NAPOLI – SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA 1-3 (22-25, 25-20, 14-25, 19-25)

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA: Aprea 2, Lugli 24, Ferenciac 12, Borghetti 12, Deserio 7, Della Mura 8, Denza (L). Cambi: Miccio, L. Esposito, Grimaldi. N.e.: Sartirani, Pontecorvo (L). All: N. Esposito

Ace: 5. Battute Sbagliate: 7. Errori: 21. Muri: 14