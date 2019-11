Pallavolo. Folgore Massa alla terza vittoria consecutiva. 3 a 0 contro Marcianise

Terza vittoria consecutiva per la Folgore Massa, che dopo il 3-0 in quel di Galatina riserva lo stesso trattamento anche al Marcianise in un derby molto combattuto nei primi 2 parziali dove entrambe le squadre mostrano sprazzi di grandissimo volley con scambi lunghi e spettacolari.

Il Palatigliana assiste nel primo set ad una serie continua di break e controbreak: la Folgore sempre avanti fino al massimo vantaggio di +5, e casertani ad accorciare senza mai perdere eccessivo terreno. Ultimi scambi al cardiopalma con i biancoverdi che da 23-19 si ritrovano 23-22, ma alzando l’asticella della concentrazione dei momenti decisivi capitan Aprea e compagni si aggiudicano il set (25-23) con un super Sartirani autore di ben 7 punti personali.

Secondo set in fotocopia, con la Folgore a far da lepre senza mai riuscire a staccare definitivamente un rivale costantemente in partita. Aggancio sul 19-19 ed è finale punto a punto, ma quando la palla scotta ci pensa Deserio a spostare gli equilibri con un moster block da paura ed il servizio out di Marcianise manda i costieri sul 2-0.

I ragazzi di coach Esposito calano un po’ la tensione in avvio, ma con un break pesante riprendono il controllo della gara amministrando il vantaggio fino al 25-16 finale.

Lugli miglior realizzatore con 16 punti ben distribuiti nell’arco dei 3 set (1 ace e 1 muro), poi subito dietro ci sono 2 centrali, poiché la Folgore sa come e dove far male in ogni circostanza. Sartirani sale sul secondo gradino del podio chiudendo a quota 14 (3 ace e 3 muri), seguito da Deserio fermatosi a un passo dalla doppia cifra: 9 punti con 5 muri, di cui 4 nel secondo parziale.

Coach Nicola Esposito parte con capitan Aprea in diagonale con Lugli, Ferenciac e Borghetti in banda, Sartirani e Deserio centrali, Denza libero.

PRIMO SET.

Parte subito al massimo la Folgore con Sartirani subito a segno in primo tempo, poi Aprea difende il tocco di seconda di Menna con Ferenciac a concludere con una bordata potentissima (3-0). Marcianise ribalta subito con Tartaglione (3-4), ma i costieri piazzano subito un nuovo controbreak. Lugli piazza una bomba da posto 4, Sartirani mette le mani in faccia a Tartaglione e poi la pipe siderale targata Ferenciac rimanda i padroni di casa sul +3 (7-4). I casertani sono imprecisi, Sartirani trova il vincente dai 9 metri su De Luca per il 10-5. Marcianise accorcia con il muro di Diouf (10-8), l’arbitro fischia un’infrazione a Tartaglione (12-10), quindi il muro a 3 su Ferenciac non perdona ed è parità sul 12-12.

Il batti e ribatti è tambureggiante, con break e controbreak da una parte e dall’altra. Marcianise difende la magia di Aprea, ma nulla può sulla sassata lungolinea di Ferenciac. Tartaglione spara abbondantemente oltre il muro, Lugli prende l’ascensore e poi il primo tempo griffato Sartirani vale il 17-13. Sartirani spolvera la riga laterale (18-15), i casertani ritornano sotto (18-17) prima del nuovo affondo biancoverde. Due punti consecutivi targati Sartirani: missile centrale ed ace letale (20-17). Entra Esposito ed è monster block, Marcianise fallisce due servizi consecutivi (23-19) rientrando prepotentemente sul 23-22 costringendo coach Esposito a chiamare time-out. Al rientro in campo Aprea va da Lugli con licenza di uccidere senza muro (24-22). Al secondo set-point, l’invasione di Tartaglione regala il primo set ai costieri (25-23)

SECONDO SET.

Apre Sartirani (1-0), Borghetti va a segno di prepotenza scaricando tutta la propria rabbia quindi Deserio piazza il primo monster block personale (3-1). Borghetti cerca e trova il mani out del muro dopo il gran salvataggio in tuffo di Denza (5-3), Deserio non perdona in primo tempo e poi alza ancora la saracinesca sotto rete (8-4). Deserio è regale, Sartirani vince il duello con Tartaglione poi Aprea va in bagher per il siluro incrociato di Lugli che cade all’incrocio delle righe (11-5). Ferenciac sale sul muro e piazza un vincente da urlo, Tartaglione attacca oltre la linea di fondo, poi il mago Aprea va ad una mano da Lugli per un block-out spettacolare (14-8). Marcianise è dura a morire ed accorcia subito sul 14-12 costringendo coach Esposito a chiamare la sospensione tecnica. Borghetti è micidiale, quindi Lugli va a segno con un lob delicato che sorprende la difesa casertana in attesa della consueta bordata a tutto braccio (16-13). Ferenciac difende tutto, poi Deserio mette le mani in faccia a Tartaglione (17-14). Incredibile elevazione di Lugli che bombarda senza freni (19-16), Marcianise non ci sta e prima pareggia i conti, poi mette addirittura la testa avanti sull’attacco di Ferenciac che colpisce l’asticella (20-21). Il time-out chiamato da coach Nicola Esposito è provvidenziale e dà la scossa per affrontare i punti più caldi. Denza vola in ogni angolo del parquet con Lugli a piazzare il block-out, seguito da un bolide fortissimo da zona 4 (22-21). Tartaglione serve in mezzo alla rete (23-22), Deserio alza una diga invalicabile (24-22) e Marcianise regala ancora dai 9 metri consegnando alla Folgore anche il secondo set.

TERZO SET.

Forte del cospicuo vantaggio, la Folgore abbassa un po’ il livello di attenzione a Marcianise va 1-3. Tartaglione attacca out, ma poi un’invasione fischiata al roster biancoverde sistema gli ospiti sul 2-5. È spettacolo al Palatigliana: lunghissimo scambio, Denza scivola a recuperare un pallone impossibile che Lugli mette giù con una saetta da seconda linea (3-5). Diouf spinge (4-6) ma la Folgore sale in cattedra e piazza un break (6-0) pesantissimo che cambia definitivamente l’inerzia del parziale. Sartirani piazza una stampatona su De Luca, e poi si ripete con una sassata sulla ricezione slash casertana seguita da un primo tempo eseguito con ottima scelta di tempo. L’invasione fischiata a Diouf segna il 9-7, Marcianise chiama time-out, il punteggio segue brevemente il cambiopalla prima del nuovo affondo biancoverde. Borghetti trova con astuzia il mani fuori del muro, Deserio alza la saracinesca e Sartirani piazza il 3° ace personale (14-9). Lugli lancia un fulmine dai 9 metri che brucia la riga di fondo, Borghetti passa di forza sul muro a 2 e poi ancora Lugli vince le ultime resistenze casertane (18-11). Deserio piazza il primo tempo con estrema classe, Aprea incanta con un tocco di seconda ben calibrato, mentre la finta di Sartirani è il preludio alla bordata di Ferenciac da zona 4 (21-13). Sartirani è un gigante nei 3 metri, Lugli lascia il suo marchio anche a muro (24-15) ed al secondo match-point Tartaglione mette abbondantemente fuori dai 9 metri.

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA – VOLLEY MARCIANISE 3-0 (25-23, 25-23, 25-16)

SHEDIRPHARMA FOLGORE MASSA: Aprea 1, Ferenciac 5, Borghetti 6, Lugli 16, Deserio 9, Sartirani 14, Denza (L). Cambi: L. Esposito 1, Miccio. N.e.: Pontecorvo (L), Della Mura, Grimaldi. All: N. Esposito

Ace: 4. Battute sbagliate 8: Errori: 21. Muri: 10