Pagani, incidente in un cantiere edile: due feriti, uno è grave

Incidente sul lavoro a Pagani. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 26 novembre, in un cantiere edile di via Sant’Erasmo.

Incidente sul lavoro a Pagani: i fatti

Come riportato da inprimanews, due operai sono rimasti feriti in seguito all’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118. I due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

