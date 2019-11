Orientaday all\'I.C. \"L. Porzio\"- Giornate di orientamento in uscita. Presentazione dell’Offerta Formativa 2020/21 degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado del territorio.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla scuola per orientare alunni e famiglie nella scelta dell’indirizzo di studio, successivo alla scuola secondaria di I grado, in vista delle iscrizioni all’a.s. 2020/21 (che saranno possibili a partire dal 7 gennaio 2020), siamo lieti di invitare genitori e alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Positano e Praiano a partecipare a due giornate di orientamento in uscita, allo scopo di incontrare i docenti degli Istituti di scuola secondaria di II grado del territorio, che illustreranno l’offerta formativa dell’a.s. 2020/21.

È previsto il seguente calendario:

mercoledì 04 dicembre 2019, ore 15.00- 17.30

– Istituto Istruzione Superiore “Marini – Gioia” Amalfi (SA)

– ISIS “Pantaleone Comite” – Maiori (SA)

– Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” Piano di Sorrento (NA)

– Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini”- Sorrento (NA)

– Istituto Polispecialistico “S. Paolo”- Sorrento (NA)

lunedì 09 dicembre 2019, ore 15.00-17.30

– Liceo “Publio Virgilio Marone” – Meta (NA)

– Liceo Artistico “F. Grandi” – Sorrento (NA)

– IISS “G. Galilei” – Vico Equense (NA)

– IISS “E. Ferrari” Castellammare di Stabia (NA)

– ITI “R. Elia” Castellammare di Stabia (NA)

L’organizzazione delle giornate è consultabile nella circolare pubblicata sul sito della scuola.

Si comunica, inoltre, che da quest’anno è possibile consultare sul sito istituzionale www.icsporzio.edu.it il portale MIUR dell’orientamento “Io scelgo, io studio” (link in alto a destra) per conoscere meglio i vari indirizzi della scuola secondaria di II grado.