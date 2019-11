Oggi si celebra la Giornata nazionale degli Alberi, un’occasione per riflettere sulla loro importanza nelle nostre vite

Oggi si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita dal ministero dell’Ambiente con la Legge 10 del 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, al fine di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi in città. La legge ha istituito presso il ministero un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che si avvale del supporto tecnico di Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente. Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che prevede la piantagione di alberi in tutta Italia. La Giornata Nazionale degli Alberi fonda le sue radici nella storia. Infatti, se facciamo un salto nell’antica Roma, vediamo come gli alberi venivano rispettati per motivi religiosi e piantati spesso in occasione di celebrazioni e ricorrenze. Anche i boschi di sovente erano consacrati alle divinità. Negli Usa, nel 1872 venne promosso il primo “Arbor day” mentre in Italia bisogna attendere il 1898 per vedere la prima “Festa dell’albero”. Lo scopo di questa giornata è quella di far aumentare in ognuno la consapevolezza dell’importanza degli alberi ed il loro rispetto. La Giornata nazionale degli Alberi, così come viene festeggiata oggi, è stata codificata dalla Legge 10/2013 che, tra le altre cose, obbliga i Comuni con più di 15.000 abitanti a piantare un albero per ogni nato a partire dal 16 febbraio 2013. La Giornata degli Alberi deve insegnarci a proteggerli e curarli. Questo significa, ad esempio, scegliere bene le specie da piantare prediligendo quelle autoctone, garantire una perfetta cura e manutenzione per evitare che si ammalino. Ricordiamoci che gli alberi non sono solo degli ornamenti ma, bensì, delle risorse importantissime per il benessere dell’ambiente che ci circonda, regalandoci aria più salubre e facendovi, quindi, vivere meglio.