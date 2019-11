Oggi è la giornata mondiale della Malattia di Parkinson. In Italia ne soffrono 250.000 persone

Oggi si celebra la giornata mondiale della Malattia di Parkinson. Stiamo parlando della secondo malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo. In Italia ne sono affette circa 250.000 persone. Per il 50% ad essere colpite sono le persone che hanno superato i 60 anni di età, ma vi sono molti casi di comparsa della malattia anche in soggetti più giovani. Ma vediamo quali sono i sintomi della malattia ed i fattori di rischio. Si tratta di una patologia ad evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell’equilibrio generando tremori diffusi alle articolazioni ed una generale riduzione del movimento con rigidità muscolare. Ma tra i sintomi sono presenti anche disturbi dei sensi, in modo particolare il gusto e l’olfatto, disturbi del sonno e dell’umore, irregolarità delle funzioni intestinali e spesso anche disturbi della pressione arteriosa sanguigna. Circa il 5% dei casi sono legati ad una base genetica ‘monogenica’, ma in generali tra i fattori di rischio che possono causare la malattia si registra anche l’esposizione prolungata nel tempo a pesticidi e diserbanti. Ma vi sono anche fattori considerati protettivi, come l’attività lavorativa, fisica ed intellettuale. La ricerca sta facendo passi avanti nel contrasto dei sintomi della patologia, al fine di garantire alle persone che ne sono affette uno stile di vita migliore. Recentemente presso l’Università dell’Aquila si sono svolti dei test clinici che dimostrano come l’utilizzo di ultrasuoni possa essere efficace nel ridurre i tremori tipici di questa malattia. Si tratta di una tecnica minimamente invasiva che, attraverso una specie di Tac, consente di bombardare con gli ultrasuoni una parte del cervello, il talamo, che è quella responsabile dei tumori, fino a distruggerla.