Oggi sono 28 anni senza la leggenda del rock Freddie Mercury, morto il 24 novembre 1991

Oggi sono esattamente 28 anni da quel 24 novembre del 1991 in cui moriva, ad appena 45 anni, la leggenda del rock Freddie Mercury. La sua voce inconfondibile, insieme ai Queen, continua ad incantare i suoi tantissimi fan che non lo hanno mai dimenticato. La sua giacca gialla ed i suoi baffetti resteranno per sempre tra le immagini storiche della musica rock internazionale. Fu lui stesso, con un comunicato stampa, a rendere nota la sua malattia mettendo fine alle tante voci che giravano sul suo stato di salute e spiegava la sua scomparsa dalla scena pubblica nonostante l’uscita del quattordicesimo album in studio dei Queen, Innuendo: “Desidero confermare che sono risultato positivo al virus dell’HIV e di aver contratto l’AIDS. È arrivato il momento che i miei amici e i miei fan in tutto il mondo conoscano la verità e spero che tutti si uniranno a me, ai dottori che mi seguono e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa terribile malattia”. Era il 23 novembre 1991, il giorno dopo Freddie Mercury moriva lasciando nello sconforto e nel dolore tutti coloro che lo amavano e lo seguivano.