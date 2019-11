Offro lavoro Ravello Cucina di Sofì” e l’hotel La Bussola di Amalfi. Tante le offerte di lavoro in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina. Positanonews le pubblica GRATUITAMENTE inviando una mail a info@positanonews.it . Per accellerare usate SEGNALA NOTIZIA oppure il MERCATINO CERCO OFFRO LAVORO anche su FACEBOOK

Per il 2020 il ristorante ‘ La Cucina di Sofi’ a Ravello seleziona:

1 cuoco

1 cameriere

Si dispone di alloggio . Per presentarsi mandare un messaggio in posta privata o inviare il cv a lacucinadisof@gmail.com.

L’hotel La Bussola di Amalfi cerca

BARMAN

BARTENDER

BARBACK

PASTICCIERE

CHEF DE PARTIE

COMMIS CHEF

COMMIS WAITER

CHEF DE RANG

RUNNER

RECEPTIONIST

CAMERIERA AI PIANI

FACCHINI

Alle figure professionali richieste verrà offerto un contratto stagionale con trattamento economico come da CCNL e in linea con le competenze.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Per partecipare alla selezione inviare curriculum ai seguenti indirizzi: Alessandrodipalma10@gmail.com o Amodiosergio@hotmail.it o contattare i numeri 3335433243 ( Alessandro Di Palma) e +447936994123 (Whatsapp 3931601994 Sergio Amodio).