In occasione del Black Friday l’azienda Get To Positano Transfer vi porta all’Outlet La Reggia ed al Centro Commerciale Campania

Il Black Friday è la giornata dedicata allo shopping. Sconti su tutti i tipi di prodotti. E, visto lo sciopero del 29 novembre annunciato dal sito ufficiale EAV, che riguarderà tutti i mezzi di trasporto che collegano la penisola Sorrentina al napoletano, oltre che ai collegamenti interni della città (bus, metro, ecc), l’azienda Get To Positano Transfer offre la possibilità ai cittadini della Costiera di raggiungere l’Outlet La Reggia e Centro Commerciale Campania, così da trascorrere un’intera giornata all’insegna della spensieratezza e dedicarsi alle tanto attese compere. Partenza prevista per le 8.30 e rientro alle 18.00.

Per info: +39 334 1148899 – 089 9840216 – 081 4249241