Nutella Biscuits: introvabili

Ci sono voluti 10 anni di test per “non vedere” questo prodotto sugli scaffali. Ebbene si, sono veramente introvabili! Ai piccoli negozi non sono stati neanche consegnati, mentre nelle grandi catene, se non attendi l’arrivo immediato, resta solo la scatola vuota. Ma perché vengono consegnati in piccole quantità? C’é anche chi insinua in una tecnica di marketing, per evitare che il prodotto cadi nella banalità. La verità é che il prodotto ha un’elevata domanda che supera l’offerta, quindi l’azienda non riesce a ricoprire gli scaffali come con gli altri prodotti. Per ora non ci resta che informarci sugli orari e anticipare gli altri.