Un evento senza precedenti in questo mondo – un aumento di 100.000 membri della congregazione in un solo anno.

Nasce di nuovo come congregazione a livello di conoscenza di un pastore attraverso lo studio biblico di 6 mesi.

“Aumento geometrico, non il potere degli uomini, ma di Dio”.

“100.000 persone sono state evangelizzate e hanno studiato la Bibbia durante il suddetto corso di studi e tutto questo è successo in 10 mesi. Questo non è il potere degli uomini ma di Dio. Questo è possibile solo perché Dio è con noi”

Shincheonji, Chiesa di Gesù, il Tempio del Tabernacolo della Testimonianza (il presidente Man-Hee Lee, Shincheonji, Chiesa di Gesù come di seguito) ha ospitato la riuscita “Cerimonia di laurea dei 100.000″ il 10 Novembre in cui 100.000 persone sono state ufficialmente registrate come membri della congregazione e ha scritto una nuova storia nel diffondere il Vangelo.

Il numero totale dei laureati in questo giorno è stato pari a 103.764. In particolare, il tasso di evangelizzazione di questi laureati è stato confermato essere del 142%, il che indica che la crescita esponenziale di Shincheonji, Chiesa di Gesù, è a portata di mano.

In quel giorno, SCJ ha ospitato la cerimonia di laurea della classe 110 dello Zion Christian Mission Center. La cerimonia di laurea si è svolta contemporaneamente in diverse parti del mondo dovuto a limitazioni dello spazio. Le città metropolitane, il centro di formazione di Busan Andrew Tribe, il tempio Gwangju Peter Tribe e altre tre città nazionali, oltre a 112 paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Europa, Asia, Africa e Oceania, hanno partecipato alla cerimonia di laurea.

La cerimonia di laurea comporta la registrazione ufficiale come nuovi membri della chiesa di Shincheonji, Chiesa di Gesù, dopo aver completato 6 mesi di studi biblici presso lo Zion Christian Mission Center che è un istituto di educazione biblica gratuita gestita da Shincheonji, Chiesa di Gesù.

Il signor Man-Hee Lee, il presidente di Shincheonji, Chiesa di Gesù, ha sottolineato durante la cerimonia di laurea che “nel libro dell’Apocalisse, sono registrati i segreti del Regno dei Cieli che Dio deve compiere. Si dice che la Scrittura non può essere annullata. L’apocalisse che è stata registrata 2.000 anni fa deve essere interamente adempiuta così come è scritta ”

Egli ha detto anche: “Ci deve essere una realtà fisica che appare secondo il Libro dell’Apocalisse. Lo scopo di Dio è quello di creare il Regno di Dio raccogliendo i frutti maturi nati dal seme che è stato seminato 2.000 anni fa. Dio crea il suo nuovo regno e nuovo popolo con coloro che oggi sono nati tramite il seme di Dio”.

Il presidente Lee ha continuato affermando che “Il mondo che è stato creato nel tempo dell’Apocalisse è il mondo di Shincheonji. Il nuovo paradiso e la nuova terra descritti nel capitolo 21 dell’Apocalisse. Ciò sta a significare che una generazione passa e la nuova generazione arriva”.

Il presidente Lee ha fortemente enfatizzato dicendo: “poiché è grazia di Dio che vi state laureando oggi, dovete ringraziare Dio e Gesù. Perché crediamo in Dio, dovremmo essere la luce gloriosa come la famiglia di Dio e i suoi figli. Inoltre, dobbiamo capire perfettamente la Bibbia. Questo è ciò che dobbiamo fare. ”

Aaron Kim, in qualità di relatore rappresentativo dei laureati, si è presentato come missionario, nato in una famiglia di pastori da tre generazioni in Brasile. Ha detto: “la cosa più straziante mentre studiavo presso lo Zion Christian Mission Center, era rendersi conto del fatto che fossi io quello che aveva insegnato alla gente la falsa verità”.

Ci ha chiesto: “come posso mai lavare i miei peccati chiamandomi pastore di Dio ma seminando il seme del diavolo?” e ha sottolineato con forza: “ora mi sto impegnando pienamente nell’opera dell’evangelizzazione, raccogliendo e ripagando la grazia di Dio e di Gesù che mi hanno liberato per sempre e in eterno.”

Suji Choi ha raccontato nel suo discorso: “sono stata devota alla mia chiesa più di chiunque altro e ho assistito alla realtà del mondo religioso che lavora al Christian Broadcasting System. Ho guardato tutti i video realizzati da Christian Broadcasting relativi a Shincheonji, Chiesa di Gesù, e conoscevo tutte le voci che circolavano su internet. Ancora la ragione per cui sono qui oggi è che “Shincheonji, Chiesa di Gesù, il Tempio del Tabernacolo della Testimonianza” è il promesso tempio di Dio e l’unico luogo in cui la parola di vita viene rivelata alla seconda venuta di Gesù”.

Per quanto riguarda questa cerimonia di laurea, avere 100.000 membri della congregazione in un anno è considerato un evento senza precedenti, non solo nella Repubblica di Corea, ma anche in tutto il mondo. È come se in un solo anno fossero state fondate 10 chiese con 10.000 membri.

In particolare, è significativo capire che è possibile entrare in Shincheonji, Chiesa di Gesù, solo dopo aver terminato l’istruzione di 6 mesi e aver superato un esame di laurea. Non solo diventare credenti passivi che semplicemente ascoltano il sermone, ma avere un aumento di 100.000 membri della congregazione, in grado di predicare il Vangelo al livello di un pastore, indica che ciò porterà un grande movimento all’interno del mondo religioso cristiano.

Shincheonji, Chiesa di Gesù, Zion Christian Mission Center, ha linee guida per la laurea molto rigide in quanto gli studenti devono progredire nei livelli elementare, intermedio e avanzato che coprono dalla Genesi all’Apocalisse e i laureati devono raggiungere un punteggio superiore al 90% nell’esame, svolto dopo aver completato ogni livello per potersi laureare.

Mentre le chiese tradizionali si concentrano principalmente sugli insegnamenti morali o sulla storia, il punto che Shincheonji, Chiesa di Gesù, sottolinea che è sulla profezia ed il relativo compimento che bisogna concentrarsi, sul controllo delle realtà fisiche. Questo porta a una prospettiva secondo cui ci saranno cambiamenti nel punto di vista fondamentale della vita di fede nel mondo religioso cristiano.

Una persona di Shincheonji, Chiesa di Gesù, ha commentato: “avere 100.000 laureati in tutto il mondo contemporaneamente è l’evento più grande senza precedenti al mondo. Inoltre, ci sono circa 200.000 membri della congregazione che sono attualmente ai loro studi e con questa tendenza, il numero di Shincheonji, Chiesa di Gesù, supererà 1 milione di membri entro 3 anni. ”

Ha continuato a dire che “100.000 persone sono state evangelizzate, hanno studiato la Bibbia e si sono laureate entro 10 mesi. Questo non è il potere degli uomini ma di Dio. È solo possibile siccome Dio è con noi“, ha anche sottolineato che “secondo la promessa della Bibbia, le ondate di cambiamenti nel mondo religioso sono già iniziate e si muoveranno solo più rapidamente nel tempo“.