NOCERA INFERIORE, ESPIANTO DI ORGANI PRESSO L’OSPEDALE “UMBERTO I”

Questa mattina presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore è stato effettuato un espianto di organi.

Sono stati prelevati il cuore, il fegato, i reni e le cornee, espiantati dalle equipe giunte a Nocera dagli ospedali dove gli organi sono stati destinati per essere trapiantati su pazienti in attesa.

Dopo aver ottenuto l’ok da parte dei familiari, alle 21 di ieri sera era iniziato il periodo di osservazione da parte della commissione di accertamento di morte cerebrale, coordinata dal dott. Massimo Petrosino a composta dai dottori Gaetano Aprea, Claudia Cancella, Giuseppina Salomone e dal tecnico Gennaro Barone.

Alle 04.00 di questa mattina sono iniziate le operazioni di espianto, avvenute in constante contatto con la centrale operativa del Centro Regionale Trapianti della Campania.

Determinante, per la buona riuscita delle operazioni, è stata la perfetta sinergia fra le equipe chirurgiche, i laboratori, il servizio navette, la logistica, e le tante figure professionale coinvolte nell’evento, e l’apporto della Polizia Stradale, che ha scortato un’equipe medica dall’aeroporto di Capodichino all’ospedale di Nocera Inferiore.

La Direzione Generale manifesta alla famiglia del donatore il proprio cordoglio per la grave perdita, unitamente alla gratitudine per la forza dimostrata, in una circostanza così tragica, compiendo tale gesto di amore e solidarietà verso gli altri.NANDO ARMENANTE ZEROTTONOVE