Nella conferenza stampa svoltasi giovedì 20 novembre al Circolo dei Forestieri Matteo Salvini ha risposto alle domande dei tanti giornalisti presenti, tra i quali anche Michele Cinque, direttore del giornale online Positanonews, il quale ha proposto a Salvini l’importante tema del turismo, non solo in costiera amalfitana e penisola sorrentina, ma in Campania ed in Italia. Per quanto riguarda la situazione in Campania Salvini ha sottolineato come la competenza sia della Regione mentre da economista ha evidenziato come sarebbe importante, a livello di politica nazionale, valorizzare il nome dell’Italia e non le singole località. Questo potrebbe essere un passaggio importante che, aggiunge Salvini, il prossimo governo dovrà affrontare. Ed ha aggiunto come l’Italia sia bella tutta, affermando che il turismo e le bellezze sono il nostro petrolio.