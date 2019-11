Nella classifica “Qualità della vita 2019” la Campania fanalino di coda, Salerno e Napoli tra le ultime città della lista

ItaliaOggi e l’Università La Sapienza di Roma hanno stilato per il 21esimo anno la classifica sulla “Qualità della Vita”. A conquistare la prima parte della classifica le regioni del Nord dove si vive meglio rispetto al Centro ed al Sud. Le regioni del meridione, infatti, cominciano a comparire dal 69esimo posto della classifica a scendere. La città che si classifica al primo posto è Trento, dove funzionato meglio il lavoro, l’ambiente, l’istruzione, il tempo libero ed il turismo. All’ultimo posto Agrigento. Per quanto riguarda la nostra Campania la prima città a comparire in classifica è Benevento con un 75esimo, seguita da Avellino all’83esima posizione. Salerno si colloca all’85esimo posto mentre Napoli al 105esimo, terzultima regione italiana nella classifica.