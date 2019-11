Navette gratuite in tutta la Costiera Amalfitana per la Commemorazione dei defunti. Ecco gli orari

Il giorno della Commemorazione dei defunti è di notevole importanza per chiunque si voglia recare al cimitero in ricordo dei propri cari scomparsi. A tal proposito, la maggior parte dei comuni della Costiera Amalfitana, mette a disposizione navette gratuite per raggiungere il cimitero, già a partire da oggi 1° novembre.

Di seguito gli orari dei comuni che forniscono il servizio navetta gratuito:

AMALFI (1-3 novembre)

Amalfi – Vettica – Pogerola

9.00 9.15 9.30

10.00 10.15 10.30

11.00 11.15 11.30

12.00 12.15 12.30

14.30 14.45 15.00

15.30 15.45 16.00

16.30 16.45 17.00

17.30 17.45 18.00

18.30 18.45 19.00

Pogerola – Vettica – Amalfi

9.30 9.45 10.00

10.30 10.45 11.00

11.30 11.45 12.00

12.30 12.45 13.00

15.00 15.15 15.30

16.00 16.15 16.30

17.00 17.15 17.30

18.00 18.15 18.30

ATRANI (1-2 novembre)

INGRESSO SUPERIORE

Atrani – Castiglione: ore 09,00 – 10,00 – 11,00 – 12,00 – 15,00 – 16,00 – 17,00 – 18,00 – 18,30

Castiglione – Atrani: ore 09,10 – 10,10 – 11,10 – 12,10 – 15,10 – 16,10 – 17,10 – 18,10 – 18,40

INGRESSO INFERIORE

Atrani – Castiglione: ore 09,30 – 10,30 – 11,30 – 12,30 – 15,30 – 16,30 – 17,30 – 18,30

Castiglione – Atrani: ore 09,40 – 10,40 – 11,40 – 12,40 – 15,40 – 16,40 – 17,40 – 18,50

CETARA (1-2 novembre)

Il cimitero, nelle giornate dell’1 e 2 novembre, resterà aperto dalle ore 07:00 alle ore 19:00 (orario continuativo).

MAIORI (31 ott – 2 novembre)

Questa settimana il mercato del venerdì, in occasione della Commemorazione dei defunti, sarà posticipato a sabato 2 novembre.

RAVELLO (29 ott – 3 novembre)

Da martedì 29 ottobre a domenica 3 novembre il Cimitero Comunale resterà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 17. Mentre per i giorni 1 e 2 novembre è istituito un servizio navetta secondo gli orari riportati di seguito.

TRAMONTI (1 – 2 novembre)

VIETRI SUL MARE (1 – 2 novembre)