\"Nature\" rende omaggio all\'Osservatorio astronomico S. Di Giacomo di Agerola con una citazione prestigiosa.

Il 14 gennaio 2019 un lampo gamma (GRB) – il fenomeno più energetico mai osservato nell’universo – è stato intercettato dal satellite Swift, che ha immediatamente allertato i telescopi di tutto il mondo. Tra questi a dare il proprio contributo anche il telescopio del recente osservatorio astronomico di proprietà del Comune di Agerola e gestito da AstroCampania, che 54 minuti dopo l’allerta, ha eseguito osservazioni di follow-up, riuscendo a riprendere la controparte ottica del GRB 190114C e partecipando di conseguenza ad una delle più importanti osservazioni scientifiche degli ultimi anni, entrando di diritto in quella che molti definiscono astronomia multi-messaggero. Per questo motivo l’Osservatorio astronomico Salvatore Di Giacomo di Agerola si è guadagnato una citazione sulla rivista “Nature“che ha consegnato il sito all’attenzione internazionale.

Il Sindaco di Agerola Luca Mascolo alla giornalista Titti Esposito del Mattino di Napoli ediz. del 28 novembre 2019: “La citazione dell’Osservatorio astronomico del nostro territorio su Nature, per il contributo dato a proposito di un’importante scoperta ci riempie di orgoglio, soprattutto perché Agerola compare nel ghota del panorama scientfico internazionale con questo planetario, che prima ospitava l’infermeria della Colonia Montana”.

Il brand Agerola vanta un Sentiero degli dei, un’enogastronomia e un planetario a dir poco stellari.

di Luigi De Rosa