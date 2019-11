Naspi 2019: Centro per l’Impiego di Maiori attiva servizio gratuito per presentare le domande

Il Centro per l’Impiego di Maiori comunica l’attivazione di un servizio gratuito, per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione Naspi, della stagione alberghiera 2019. Gli uffici di Corso Reginna opera a richiesta (anche su prenotazione) fornendo un supporto ai lavoratori che devono presentare la documentazione attraverso il sito web dell’Inps.

Per la presentazione delle domande è necessario avere il Pin dispositivo Inps, il modello SR163 (ritirabile anche presso il Centro) vidimato dal proprio istituto di credito e un indirizzo mail valido. Nel caso di assegni familiari, bisogna accompagnare alla domanda l’ultima dichiarazione dei redditi individuale e del coniuge, codici fiscali dei componenti del nucleo familiare e la data di matrimonio. La categoria della gente di mare invece devono fornire in ogni caso il libretto di navigazione o foglio di ricognizione. E’ raccomandato presentare la documentazione già completata in ogni parte.

Nell’eventualità in cui i lavoratori non possiedono il Pin dispositivo, possono farne richiesta a vista presso l’Agenzia Inps di Minori, compilando l’apposito modello e presentare una copia del documento di identità e della tessera sanitaria. I lavoratori che presentano direttamente la domanda online per l’indennità mensile di disoccupazione, o tramite gli Enti di Patronato, secondo le normative vigenti sono obbligati a presentarsi al Centro per l’Impiego entro 15 giorni per la sottoscrizione del patto di servizio.