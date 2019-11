Napoli, i tifosi contro la squadra al San Paolo: «Giocatori mercenari siete voi». E ad ADL: «Stai vincendo solo tu»

Cori «Solo la maglia» e «Mettete in campo la primavera», fumogeni e bombe carta. Proteste anche contro il presidente De Laurentiis a cominciare dal classico «Stai vincendo solo tu» che è ormai un refrain al San Paolo da anni. L’atmosfera è tesissima e il folto gruppo di ultras ha protestato davanti alla rampa di accesso ma ora si sta spostando lungo il perimetro dello stadio, sorvegliato da un’imponente schieramento di forze dell’ordine. Intanto i calciatori del Napoli sono arrivati ognuno a bordo della propria auto o con dei taxi, entrando direttamente nello stadio senza fermarsi.

All’interno dello stadio, all’inizio dell’allenamento, i calciatori sono stati accolti dai fischi. Poi qualcuno ha iniziato ad applaudire. Ma l’umore generale – non ci sono più di 600 persone – è negativo. Più o meno tutti contro i giocatori, considerati dei bambini viziati. I fischi più pesanti sono rivolti a Insigne ma la contestazione non risparmia Mertens e Callejon: per ogni tocco di palla parte un coro di «Vai via, vai via».

il mattino