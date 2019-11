Napoli. Terrore per le strade, tre sparatorie, un morto e due feriti.

Un morto e due feriti a Napoli da tre sparatorie differenti avvenute tra la sera di giovedì 28 e la mattina di venerdì 29.

Giovedì verso le 21 in zona Miano è stato ucciso Alessandro Napolitano, 30enne con precedenti per droga, sparato da 5 colpi di pistola calibro 9 mentre si stava recando a casa della madre.

Poche ore dopo presso Materdei è stato gambizzato un 19enne, Nicola Minieri, anche lui con precedenti. Il ragazzo non è in pericolo di vita e adesso è ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Venerdì mattina, invece, è stato ferito alle gambe da una sparatoria nel suo bar vicino Via Toledo Antonio Guarnieri. Anche lui non è in pericolo di vita ed è stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Tre episodi legati alla malavita avvenuti in pochissimo tempo l’uno dall’altro. Gli investigatori hanno dei dubbi sul movente del primo delitto, mentre la sparatoria del venerdì mattina sembra essere in risposta a quella del giovedì sera avvenuta in zona Miano.

Non si esclude la complicità di clan camorristi e quindi una rottura della sempre più flebile pax criminale.

Aspettiamo maggiori informazioni da parte delle autorità.