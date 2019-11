Articolo di Maurizio Vitiello – Al Teatro Bolivar di Napoli “La Compagnia degli Sconosciuti” presenta “La Casa delle Beffe”.

Domenica 1° dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Bolivar “La Compagnia degli Sconosciuti” presenta la commedia musicale “La Casa delle Beffe”.

Regia di Gino Tramontano e Diego Rossi.

Si tratterà di un vero e proprio debutto per una commedia musicale inedita, scritta a quattro mani da Gino Tramontano e Diego Rossi.

I due bravi autori e registi hanno debuttato cinque anni fa, sempre con lo stesso genere teatrale; a pieno titolo possono essere definiti “Gli Amici del Teatro Bolivar” in quanto sin dagli esordi si sono esibiti al Teatro di Materdei.

Questa in sintesi la storia: una vincita alla lotteria cambierà per sempre la vita semplice di una famiglia, composta da madre, padre, due figli e un nonno. Proprio quest’ultimo sarà l’artefice della vincita di un milione di euro e di una casa in montagna dove la famiglia si trasferirà. Lì accadranno strani fenomeni, fino ad arrivare alla sconvolgente realtà che la casa nasconde da anni.

La serata si aprirà con una sfilata di Francesco Martone che presenterà la moda da cerimonia per bambini.

Poi avrà spazio la commedia, costruita per donare una serata di svago al pubblico del Bolivar dove non mancherà la comicità napoletana.

Da non mancare.

Maurizio Vitiello

Info:

Teatro Bolivar: L’Arte libera l’Arte

Responsabile del Teatro: Romina De Luca

Direttore Artistico del Teatro Bolivar: Gigi Savoia

associazione.incitta@gmail.com;

3356073300 – 329 5644218