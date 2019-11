Napoli, stanziati 250 milioni. Compresi anche i comuni della Penisola Sorrentina

Ieri pomeriggio è stato firmato l’Accordo di Programma tra la Città Metropolitana e i sindaci dei comuni beneficiari degli stanziamenti disposti dall’Ente di piazza Matteotti nell’ambito del Piano Strategico. Si tratta di 250 milioni stanziati finora per le amministrazioni dell’ex provincia di Napoli, più altri già impegnati per progetti della Città Metropolitana più altri ancora che potranno essere assegnati alle amministrazioni comunali nel 2020.

L’accordo siglato ieri è finalizzato a garantire l’impegno e la collaborazione sinergica tra gli Enti sottoscrittori, ai fini della realizzazione di opere pubbliche di interesse comune su scala metropolitana. Ciò anche in considerazione della rilevanza territoriale che assume la programmazione coordinata all’interno del processo di pianificazione strategica in itinere.

“Siamo riusciti a recuperare e a consolidare – ha dichiarato il sindaco metropolitano Luigi de Magistris – la disponibilità di una cifra consistente di avanzo libero di amministrazione che ha permesso alla Città Metropolitana di dare attuazione ad uno straordinario Piano Strategico. Un lavoro di enorme importanza avvenuto in piena sinergia con i comuni dell’area metropolitana, che consentirà la realizzazione di un disegno di sviluppo complessivo e di lungo periodo sotto il profilo economico e sociale della comunità metropolitana”.

“Con oggi – ha aggiunto de Magistris – si chiude la prima fase operativa del Piano Strategico Metropolitano. Un Piano che ha visto lo stanziamento di circa 250 milioni di euro da investire per scuole, strade, ambiente. Un piano volto a migliorare la vita di tutti i cittadini. Un risultato, voglio ancora una volta ricordarlo, raggiunto con il supporto istituzionale di tutti i comuni coinvolti e presenti oggi alla conferenza”.

“Oggi è una giornata memorabile – ha aggiunto il Consigliere Metropolitano Delegato al Piano Strategico e sindaco di Meta, Giuseppe Tito – perché portiamo a casa un risultato storico per la Città Metropolitana e per tutto il territorio. Con le risorse del Piano Strategico abbiamo messo in campo un lavoro straordinario per tutti i cittadini: non parole, ma fatti concreti che cambieranno la qualità della vita delle nostre comunità“.

Sono state inserite nel Parco Progetti 404 proposte progettuali di 84 comuni (compresi tutti quelli della penisola sorrentina) per un totale destinato di 250.015.061,33 euro e un totale di progetti finanziabili in seguito di 115.769.940,48 euro, portando il valore totale dei progetti inseriti nel Parco Progetti a 365.785.001,81 euro.