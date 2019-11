Minaccia di far saltare in aria edificio Con bombola gas in azione a Napoli uomo instabile psichicamente

(ANSA) – NAPOLI, 17 NOV – Un uomo instabile psichicamente è stato bloccato da polizia e carabinieri a Napoli dopo aver minacciato di far saltare in aria un fabbricato con una bombola di gas. E’ accaduto poco fa al primo piano di una palazzina al Corso Secondigliano alla periferia della città dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’uomo è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine che hanno posto in sicurezza l’intera area.