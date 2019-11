Napoli. Parcheggiatore abusivo aggredisce con una spranga il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli

Napoli. Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito con una spranga dinanzi al cimitero di Poggioreale da un parcheggiatore abusivo, categoria che Borrelli da sempre cerca di contrastare e denunciare. E’ lui stesso a rendere noto quanto avvenuto ai suoi danni: «Un parcheggiatore abusivo mi ha aggredito con una spranga all’esterno del cimitero Nuovissimo di Napoli. La solita storia purtroppo, quando andiamo a bloccare gli affari di questi cialtroni, vanno in escandescenza e danno piglio alla violenza. Ci eravamo recati sul posto perché tanti cittadini ci avevano segnalato la presenza, in questo giorno festivo, di parecchi guardiamacchine che chiedevano 5 oppure 10 euro a macchina. Sul posto ho filmato e fotografato la situazione, ma ad uno di loro non è andata giù la cosa e mi ha assalito. Questo energumeno ha iniziato ad intimarmi di allontanarmi, per poi passare alle minacce. Mi ha gettato il cellulare per terra e ha preso una spranga, di quelle che si usano per montare gli ombrelloni. Mi ha inseguito e colpito più volte. Per fortuna sono intervenuti due agenti della polizia municipale, ma l’uomo si è dato alla fuga da vigliacco. Si è nascosto tra le tombe, ma grazie alle testimonianze dei presenti e alle denunce di alcuni cittadini sono riuscito a identificarlo e denunciarlo. Mi ha causato contusioni alla spalla e all’anca destra con prognosi di 5 giorni. E c’è ancora chi dice che sono brave persone, che lo fanno per “portare il pane a casa”, per sostenere le famiglie». Immediato il messaggio di solidarietà a Borrelli da parte dei Verdi, con le parole dei coportavoci regionali Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica: «L’aggressione subita dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è un campanello d’allarme. I Verdi esprimono solidarietà e vicinanza a Francesco, tenace difensore di Napoli e dei napoletani perbene. Non è un episodio isolato, più volte il consigliere ha subito minacce e intimidazioni; non è lontano l’episodio del suo scooter dato alle fiamme a Riva Fiorita. Ora siamo arrivati addirittura all’aggressione fisica. Prefettura e la Questura ne prendano atto e valutino come intervenire per evitare che questa lotta per la legalità sfoci ben presto in tragedia. Da tempo chiediamo interventi più decisi contro questi delinquenti che aumentano di giorno in giorno e diventano più pericolosi e aggressivi. Al ministro dell’Interno Lamorgese chiediamo una modifica legislativa tale da prevedere l’arresto di questi delinquenti, visto che il suo predecessore, facendo solo annunci di norme no attuabili, ne ha paradossalmente favorito l’espansione criminale”.