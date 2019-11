Napoli. Palazzo Reale. Fondazione Premio Napoli. PROGETTO «IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI». INCONTRO PUBBLICO CON VICHI DE MARCHI.

Articolo di Maurizio Vitiello – INCONTRO CON VICHI DE MARCHI.

PROGETTO «IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI»

INCONTRO PUBBLICO CON VICHI DE MARCHI

Interverrà con l’autrice il Maestro di Strada Cesare Moreno

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019, ore 17.30

Fondazione Premio Napoli

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito 1, Napoli

Nuovo appuntamento, in Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale, del ciclo di “Incontri ravvicinati d’Autore” per il progetto procidano di Children’s Literature «Il mondo salvato dai ragazzini», ideato dall’Associazione culturale Kolibrì: lunedì 11 novembre 2019, alle ore 17.30, ospite d’onore è Vichi De Marchi, autrice del romanzo-verità I maestri di strada (Einaudi Ragazzi).

A dialogare con lei il Presidente della Fondazione Domenico Ciruzzi, il Maestro di strada Cesare Moreno, protagonista del libro, Paola Villani (Università Suor Orsola Benincasa) e Donatella Trotta (Presidente Associazione culturale Kolibrì).

Da non mancare.

Maurizio Vitiello