Napoli. Maschio Angioino. Fondazione Valenzi. Piero Lacorazza “Il miglior attacco è la difesa. Costituzione, territorio, petrolio”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Mercoledì 11 dicembre 2019, dalle ore 16.30, nella sede del Maschio Angioino presentazione del libro di Piero Lacorazza “Il miglior attacco è la difesa. Costituzione, territorio, petrolio”; l’autolesionismo della politica attraverso la storia del petrolio e delle trivelle in Italia.

“Il miglior attacco è la difesa. Costituzione, territorio, petrolio” questo il titolo del libro di Piero Lacorazza, edito da People, con i contributi di Stelio Mangiameli, Enzo Di Salvatore e Adriano Giannola.

Dopo i saluti di Lucia Valenzi dialogano con l’autore la giornalista Francesca Ghidini e il docente di politiche ambientali Ugo Leone, modera la giornalista Loredana Lerose.

Piero Lacorazza segnala: «La storia del petrolio e delle trivelle lucane, lo scontro tra la politica locale e nazionale – anche multinazionale – diventano allora un modo per comprendere come la politica, in questi anni, abbia rinunciato a se stessa seguendo una impostazione precisa, direi dolorosa nel suo autolesionismo.»

La Basilicata, con le sue risorse naturali di rilevanza strategica e un referendum sulle trivellazioni. che incombe, si trova a essere epicentro e punto di osservazione privilegiato, pienamente immersa nel processo di definizione dei poteri tra centro e periferia dello Stato e dell’Europa.

Piero Lacorazza già segretario dei Democratici di Sinistra e primo segretario regionale del Partito Democratico, presidente della Provincia di Potenza.

Nel 2013, eletto consigliere regionale, guida l’Assemblea legislativa della Basilicata.

Realizza progetti culturali e sociali d’Appennino per lo sviluppo del territorio e la mitigazione del rischio derivante dai cambiamenti climatici.

Maurizio Vitiello

