Napoli, le cifre da capogiro di MSC Crociere

Napoli – Mentre si attende l’arrivo a Napoli della Msc Bellissima, gli operatori economici analizzano le cifre di un’estate crocieristica da incorniciare per la Compagnia di navigazione a guida dell’armatore sorrentino Gianluigi Aponte e lo scalo partenopeo. Se infatti a inizio marzo il Country Manager Leonardo Massa prometteva 81 scali e una movimentazione passeggeri di 350mila unità, le cifre reali lo hanno smentito ma al rialzo, la compagnia ha affidato agli operatori turistici di Napoli e provincia 370mila crocieristi (+120% rispetto all’estate 2018) effettuando 82 scali con una stima di spesa di undici milioni di euro, considerando che i turisti che scelgono la Compagnia italo-svizzera hanno una capacità di spesa medio-alta. Sempre il Country Manager ha confermato ciò che promesso a suo tempo, Napoli è al centro del progetto, come si suol dire oggi, anche la nuova ammiraglia Msc Grandiosa solcherà il mare di Napoli aggiungendo ulteriori prospettive di crescita per tutto il settore.

di Luigi De Rosa