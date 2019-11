Napoli. Floridiana. Disegno dal vero. Prima lezione sabato 16.11.2019, ore 10-13.

Articolo di Maurizio Vitiello – Disegno dal vero in Floridiana.

Museo Duca di Martina

Villa Floridiana

Disegno dal vero

in Floridiana

16 Novembre 2019, ore 10-13

Sabato 16 novembre 2019, alle ore 10, prenderà il via il ciclo di lezioni di Disegno dal vero, organizzato dal Polo Museale della Campania, diretto da Anna Imponente e dal Museo Duca di Martina, diretto da Luisa Ambrosio, in collaborazione con l’Associazione Culturale InCantArti – Centro Musica e Arte di Napoli.

Dal mese di novembre 2019 fino a maggio 2020, ogni terzo sabato del mese i partecipanti saranno accompagnati dalla prof.ssa Maria Pia Daidone, in un percorso che li condurrà alla scoperta delle collezioni ceramiche del museo.

Ciascun incontro sarà dedicato alla conoscenza di una specifica manifattura di porcellane europee del Settecento, come Meissen, Doccia, Capodimonte, Napoli, Sèvres, Vienna e Berlino, e i partecipanti realizzeranno elaborazioni grafico-coloristiche ispirate a esemplari originali delle raccolte del museo.

Alla fine del percorso, gli elaborati prodotti saranno esposti a confronto con i modelli in una mostra temporanea, per favorire una più approfondita lettura delle collezioni.

L’attività può essere praticata da tutti.

Ciascun partecipante dovrà essere fornito di: minisgabello, supporto rigido per fogli, matita HB, gomma, temperamatite, fogli da disegno, pastelli.

La partecipazione è con il biglietto ridotto del museo di 2 euro, per un massimo di 20 persone.

Il luogo di incontro è alla biglietteria del museo, alle ore 9,45.

E’ richiesta la prenotazione: tel.08118579739/3801416960; associazioneincantarti@gmail.com;

Prossime lezioni:

– 14 dicembre 2019

– 18 gennaio 2020

– 15 febbraio 2020

– 21 marzo 2020

– 18 aprile 2020

– 16 maggio 2020

Da seguire.

Info:

Museo Duca di Martina | via Cimarosa 77 | via A. Falcone 171 | 80127 Napoli

orario: lun. – dom. 8.30-17.00 (ultimo ingresso ore 16,15) | martedì chiuso

Biglietto € 4,00 (intero); €2,00 (ridotto) tel. 0812294700-0815788418 – 3339564880

pm-cam.martina@beniculturali.it – www.polomusealecampania.beniculturali.it

facebook.com/museoducadimartina – @floridiana.ducadimartina

Interessante iniziativa da non mancare.

Maurizio Vitiello