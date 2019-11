A Napoli falchi contro i piccioni molesti

Napoli – Per combattere i piccioni sempre più molesti, i titolari dello storico Chalet “Ciro” a Mergellina hanno assoldato “Biondo”, un falco che nelle ore di punta dalle 13:30 alle 17:00 con molta discrezione, a dire il vero, tiene lontani gli uccelli dai tavolini del locale. A guidare il rapace c’è Giada (nella foto tratta dal web) della Sidda Sud, ditta che offre il servizio di falconeria. Non è la prima volta che a Napoli si fa ricorso all’antica e nobile arte della falconeria per tenere a bada i piccioni, e l’esito degli interventi è sempre stato soddisfacente.