Napoli crisi continua, non va oltre lo 0 – 0 col Genoa. Fischi al San Paolo

Partita che inizia tra i fischi dei tifosi azzurri dopo una settimana nera. I De Laurentiis non evitano il San Paolo. Pronti-via, prima occasione per Lozano che incespica nel pallone, ne approfitta Insigne che va in rete ma il gol è annullato per off-side precedente del messicano. Al 9′ Fabian prova dalla distanza ma il tiro va fuori. Punizione insidiosa di Mertens al 13′ ma il tiro s’infrange sulla barriera.

Al 15′ grande conclusione di Zielinski, Radu risponde. Sussulto al 23′ quando Mertens serve Lozano che spreca malamente. Gioca solo in Napoli, gli azzurri attaccano costantemente. Al 31′ però break del Genoa che spreca clamorosamente con l’ex Pandev. Al 36′ Callejon lanciato a rete cade in area ma non viene rilevato fallo. Ma col passare del tempo il Napoli divente sempre più sfilacciato e il primo tempo non può che terminare 0-0.

APPROFONDIMENTI

Pandev vicino al gol in avvio ripresa, alla prima occasione: tiro di poco fuori. Si susseguono azioni in mischia, ma gli azzurri sono confusi. Al 52′ buon tiro di Mertens ma Radu sventa. Ma subito dopo Pinamonti ha la palla del vantaggio, salva Hysaj. Esce al 59′ Callejon, dentro Llorente. Il Napoli invoca un rigore per un braccio in area dopo una punizione di Mertens. Al 61′ Koulibaly salva su Pinamonti a porta vuota. Al 65′ esce Insigne per Elmas: mix di fischi e applausi per il capitano. Ci prova Fabian imbeccato da Mertens al 73′, tiro fiacco. Poi esce l’ex Pandev, applaudito dal San Paolo. All’83’ Maksimovic sbaglia clamorosamente da palla inattiva. Dentro Luperto per Hysaj. All’86 colpo di testa di Elmas ravvicinato ma Radu è miracoloso. Di Lorenzo cade in area all’89’ ma non ci sono sanzioni. Finisce così tra la bordata di fischi del San Paolo.

NAPOLI (4-4-2)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 9 Llorente, 12 Elmas, 13 Luperto, 34 Younes, 62 Tonelli, 70 Gaetano. All. Ancelotti.

GENOA (4-2-3-1)

97 Radu; 32 Ankersen, 17 Romero, 2 Zapata, 33 Pajac; 20 Schone, 29 Cassata; 28 Agudelo, 19 Pandev, 8 Lerager; 99 Pinamonti.

A disposizione: 22 Marchetti 93 Jandrei, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Gumus, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 18 Ghiglione, 21 Radovanovic, 56 Cleonise. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.