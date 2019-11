Napoli. Conservatorio di San Pietro a Majella, Sala Scarlatti. Franco Nicolosi in concert.

Articolo di Maurizio Vitiello – Francesco Nicolosi in concert.

In occasione del suo primo anno di vita, il Centro Studi Pietro Golia ha organizzato un grande evento presso il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli.

Nella splendida Sala Scarlatti, martedì 17 dicembre 2019, alle ore 18, ci sarà il concerto del famoso pianista italiano Maestro Francesco Nicolosi, direttore artistico del Teatro Bellini di Catania.

Chi è interessato a partecipare, può ritirare preventivamente l’invito, strettamente personale, presso la sede del Centro Studi in via Renovella 11 (nei pressi di piazza Nicola Amore – Quattro Palazzi), Napoli.

Da non mancare.

Maurizio Vitiello