Napoli. Casa Guarattelle “Nunzio Zampella”. Calendario spettacoli 2019-2020.

Articolo di Maurizio Vitiello – CASA GUARATTELLE “Nunzio Zampella”.

Per la prima volta nella città di Napoli c’è un piccolo teatrino, Casa Guarattelle Nunzio Zampella, dove dal 16 novembre 2019 fino a maggio 2020 tutti i sabati e tutte le domeniche alle 18.30 sarà possibile assistere a uno spettacolo di guarattelle.

Le guarattelle sono un antico teatro di burattini in grado di parlare agli uomini del nostro tempo.

A Casa Guarattelle sarà possibile scoprire un universo fantastico che si prende gioco del mondo reale rivelandone le contraddizioni in maniera semplice e diretta.

I piccoli burattini e Pulcinella prima di tutto, con i loro piccoli movimenti e il loro assurdo parlare, mettono in crisi le nostre certezze e il nostro farneticare.

Vedere per credere.

Questi spettacoli apriranno un universo diverso anche dentro di noi e, soprattutto, mostreranno ai bambini che ci sono altri mondi e altri modelli possibili, diversi da quelli che il mondo commerciale continuamente ci impone, e questo li aiuterà a crescere in maniera critica e a mettere in dubbio false certezze.

Sperando in un mondo migliore i guarattellari danno il nostro piccolo contributo.

I Giovedì di Novembre e Dicembre 2019, alle 18.30 Casa Guarattelle è aperta per incontri promozionali a offerta libera.

Ogni fine settimana sono programmati spettacoli diversi, messi in scena dai guarattellari che credono in questo progetto e lo sostengono con la loro arte.

Il programma è coordinato e diretto da Bruno Leone e Irene Vecchia, fondatori di questo piccolo magico spazio.

Ringraziamenti vanno a Pantaleo Annese, Ciro Arancini, Rossella Ascolese, Roberta Di Domenico De Caro, Gianluca Di Matteo, Selvaggia Filippini, Enrico Francone, Salvatore Gatto, Tomas Jelinek, Federica Martina, Manuel Pernazza, Roberto Vernetti che garantiscono con la loro arte la varietà del programma.

Per informazioni e prenotazioni:

teatrodelleguarattelle@gmail.com;

Bruno Leone +393406015658

Irene Vecchia +393387926216

Calendario spettacoli 2019/2020

NOVEMBRE 16 e 17

Vita morte e resurrezione di Policenella Cetrulo, di e con Bruno Leone

23 e 24

Pulcinella e i lunatici di e con Bruno Leone

30 e 1

È asciuto pazzo ‘o padrone di e con Federica Martina e con Eugenio Cavadi

DICEMBRE 7 e 8

Kaspar, pulcinella boemo di e con Tomas Jelinek

14 e 15

500 anni portati bene di e con Salvatore Gatto

21 e 22

La Luna e Pulcinella di e con Irene Vecchia

28 e 29

Il viaggio di Pulcinella di e con Teatrino Keré e Fratelli Capone

GENNAIO 4 e 5

Io: Pulcinella di e con Selvaggia Filippini

11 e 12

Pulcinella sulla luna di e con Pantaleo Annese e con Vito Vilardi

18 e 19

Sant’Antonio di e con Bruno Leone 25 e 26 Guarattelle e musica di e con Irene Vecchia e con Marcello Squillante FEBBRAIO 1 e 2 La vera storia di Jesus Malverde di e con Bruno Leone 8 e 9 Pulcinellamoltomosso di e con Enrico Francone e i suoni di Ivan dell’Edera 15 e 16 Pulcinella in Cina di e con Rossella Ascolese 22 e 23 Pulcinella e Carnevale di e con Bruno Leone

MARZO 29 e 1

È tutta robba bona di Ciro Arancini e con Francesco Manna

7 e 8

Serenata di Pulcinella di e con Manuel Pernazza e Alessia Luongo

14 e 15

Pulcinella 99 di e con Bruno Leone

21 e 22

Le guarattelle del vesuviano di e con Roberta di Domenico, Antonio e Andrea Aiese

28 e 29

La cetrula scorticata di e con Bruno Leone

APRILE 4 e 5

Pulcinella e Mama Africa di e con Bruno Leone e con Ibrahim Drabo

11 e 12

Che guarattelle! di e con Gianluca Di Matteo

18 e 19

Un caso cromosomico di e con Irene Vecchia

25 e 26

Pulcinella contro Gigi8 di e con Bruno Leone

MAGGIO 2 e 3

Le mie prime guarattelle di e con Bruno Leone

9 e 10

La regina Giovanna e il coccodrill o di e con Selvaggia Filippini

16 e 17

Le guarattelle di Roberto Vernetti

23 e 24

Don Pulchinella della Mancha di e con Bruno Leone

30 e 31

Il convitato di pezza di e con Bruno Leone

Da seguire, da non mancare.

Maurizio Vitiello