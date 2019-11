Napoli. “Cafè Philo”. Incontro con l’artista statunitense Ginny Sykes.

Articolo di Maurizio Vitiello – Incontro con Ginny Sykes, a Napoli, al “Cafè Philo”.

Occasione imperdibile l’incontro con Ginny Sykes, l’artista statunitense ospite del “Cafè Philo”, giovedì 28 novembre 2019, alle ore 18.00, in via Mezzocannone, 143 – Napoli, sarà una meravigliosa avventura emozionale entrare nel suo mondo di donna e d’artista, viaggiare con lei – che si definisce “figliola prodiga” – alla scoperta di nuovi sguardi, colori e, soprattutto, della magica alchimia del linguaggio dell’arte, dall’Atlantico al Mediterraneo.

Il tutto per creare momenti d’arte, di poesia e di filosofia.

Maurizio Vitiello