Napoli. Cafè Philo. DIALOGHI DI CONOSCENZA. L’ETA’ DEI BARBARI.

Articolo di Maurizio Vitiello – DIALOGHI DI CONOSCENZA al CAFE’ PHILO.

1) in allegato la locandina per il 19 novembre 2019: presentazione dell’ultimo libro di Maria Donzelli – che gli amici del Café Philo conoscono -: L’ETA’ DEI BARBARI – Gianbattista Vico e il nostro tempo, un saggio di piacevole lettura su uno dei filosofi più amati.

L’agevole testo – Maria Donzelli ha tradotto in italiano moderno l’introduzione alla sua opera più famosa “La Scienza Nuova”, del 1744 – ci farà scoprire un Vico più che moderno, direi contemporaneo.

L’appuntamento è presso la Biblioteca Nazionale.

2) il 22 novembre si presenterà, invece, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano -, il libro di un’altra Maestra, la prof. ssa Giovanna Borrello.

Il titolo è “Filosofia in pratica e pratica in Filosofia”.

Giovanna Borrello è la fondatrice della Metis scuola di alta formazione per counselor filosofici; da qui nasce l’idea del Cafè Philo.

3) il 27 novembre sempre presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano, sarà presentato, nell’ambito del progetto Mediterraneo fra terra e mare, curato da Patrizia Varone – Associazione Lo Cunto – un meraviglioso libro di immagini: “Case di Napoli”, fotografie di Barbara Jodice, figlia del nostro famoso fotografo-artista Mimmo Jodice;

4) il 28 novembre avremo invece il piacere di ospitare a casa Ginny Sykes artista statunitense, già presente a Napoli più volte, amica dell’artista, Teresa Mangiacapra. “Lontano, fin dove riesco ad arrivare” il titolo dell’incontro che la vedrà protagonista di una serata ricca di emozioni, con proiezione e tante sorprese;

5) chiuderà l’anno 2019 il 4 dicembre la coraggiosa Maddalena Toscano (coraggiosa perché è stata la prima a proporsi per iol programma) e anche qui ci sarà, in seguito, la locandina.

Prof.ssa presso l’Orientale, Maddalena Toscano terrà un incontro esperienziale – tolti gli abiti di docente universitaria – “Sono in-Canto”, durante il quale scopriremo, messi subito alla prova, un nuovo volto della nostra voce.

Da non perdere questi appuntamenti.

Maurizio Vitiello