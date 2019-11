Napoli. Biblioteca Universitaria. La forma del libro. Edizioni quattrocentesche delle Tre Corone.

Articolo di Maurizio Vitiello – La forma del libro. Edizioni quattrocentesche delle Tre Corone della Biblioteca Universitaria di Napoli.

Dal 18 al 20 novembre 2019, alla Biblioteca Universitaria di Napoli, si terrà la mostra bibliografica:

La forma del libro. Edizioni quattrocentesche delle Tre Corone della Biblioteca Universitaria di Napoli, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La mostra rientra nel programma del convegno internazionale: Le forme dei libri e le tradizioni dei testi. Dante, Petrarca, Boccaccio, organizzato nell’ambito delle iniziative per le Celebrazioni del 750o anniversario della nascita di Dante Alighieri dal Centro Pio Rajna, Centro studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica, in collaborazione con la Casa di Dante in Roma e il Mi¬nistero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

In esposizione quindici preziose edizioni, che offrono un efficace spaccato della tradizione a stampa quattrocentesca delle Tre Corone della letteratura italiana.

Un percorso espositivo articolato in tre sezioni e organizzato secondo una successione cronologica: dall’edizione più antica dei Trionfi di Petrarca con il commento assegnato a Filelfo stampata a Parma nel 1473, alle sei delle quindici edizioni della Commedia stampate nel XV secolo, tra cui la rara stampa napoletana del 1477.

Diventa mecenate della cultura.

Sostieni il nostro progetto Un Tesoro di biblioteca e visita il sito Art bonus

https://artbonus.gov.it/biblioteca-universitaria-di-napoli.html

Info:

Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Culturale

Biblioteca Universitaria di Napoli

Via Paladino 39 – 80138 Napoli

bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it

Tel. 0815517025

Fax 0815528275

Maurizio Vitiello