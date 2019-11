Napoli. Arrestato imprenditore: rinchiudeva operai e donna incinta in un laboratorio senza bagni e finestre

Una vicenda da film horror, quella accaduta a Napoli. Un imprenditore di Melito è stato tratto in arresto per le accuse di sfruttamento del lavoro, sequestro di persona e intermediazione illecita. L’uomo sembrerebbe davvero rispecchiare un personaggio da film dell’orrore: teneva rinchiusi i dipendenti per tutta la giornata lavorativa in un locale con porta blindata senza sanitari e finestre. Il locale era allestito alla produzione di pellame per un noto brand di moda. L’ispezione era iniziata per alcuni controlli alla mensa, ma proseguendo i militari hanno scoperto altri 14 operai, tra cui una donna incinta, costretta a lavorare in condizioni disumane. Il laboratorio è stato posto sotto sequestro con del materiale che ammonta ad un valore di 2,5 milioni di euro. Il titolare, in seguito alla richiesta della Procura di Napoli e la convalida del GIP, è stato tratto in arresto ai domiciliari.

fonte: Il Mattino